ткрытие выставки «Мир в наших окнах» состоится в Липецке, завтра, 3 марта в Художественном музее имени В.С. Сорокина – Доме Мастера. В экспозиции представлены произведения из фондов Музейного объединения «Липецкий областной краеведческий музей», включающего собрания Липецкого художественного музея и Дома мастера.

Выставочный проект объединяет как живописные произведения, так и графические, выполненные в техниках литографии, линогравюры, офорта. Как сообщили организаторы выставки, ключевой мотив проекта, присутствующий во всех произведениях на выставке – окно. «Образ окна в изобразительном искусстве имеет давние традиции, начиная с эпохи Возрождения. Он наполняет композицию светом, позволяет художнику передать определенное настроение, создать ощущение глубины и открытого пространства в произведении. Кроме того, нередко распахнутое или закрытое окно служит не только фоном, но и указывает на взаимосвязь или противопоставление двух миров — внутреннего, уютного, камерного и внешнего. Окно может выступать символом одиночества, грусти или надежды, стремления к новому», – рассказали кураторы проекта.

Выставка состоит из работ Виктора Сорокина, Евгения Сальникова, Лидии Скаргиной, Василия Шевченко и ряда других известных липецких мастеров, а также художников из Москвы и Воронежа. Экспозиция рассчитана на разновозрастную аудиторию, ее тематика будет интересна как старшему поколению, так и молодежи. «Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.