Выставка работ народного художника России Юрия Гришко откроется 6 сентября в Музее современной скульптуры в Липецке. Экспонируются больше 30 произведений, созданных мастером за период с 1967 по 2015 год. Один из главных акцентов организаторы выставки сделали на скульптурах из дерева: Гришко тяготел к этому материалу на протяжении двух десятилетий. Также можно будет увидеть работы из гипса, меди и бронзы.

Юрий Гришко родом из Мурманска. В Липецк перебрался после учёбы в Саратовском художественном училище и службы в армии. Является автором Памятника борцам Революции, интерьерной скульптуры Льва Толстого в областном академическом театре драмы и многих других знаковых работ. Липецкий период творчества Гришко насчитывает больше 60 лет. После смерти народного художника в его мастерской на улице Студёновской был открыт КерамоКластер, который стал частью Музея современной скульптуры.

«Липецкая земля богата мастерами — художниками, скульпторами, писателями, артистами. Важнейшая задача потомков — сохранить их наследие и вклад в уникальную, самобытную и самодостаточную культуру родного края. Уверен, эта выставка способна вдохновить новое поколение творцов так же, как вдохновляла современников Юрия Гришко», — отметил глава региона Игорь Артамонов.