Открытие нового выставочного проекта состоится 14 июля в Липецком областном художественном музее на улице Ленина, 7А. Экспозиция представляет творчество московского живописца и скульптора Николая Ватагина. Он продолжает известную художественную династию – внук скульптора-анималиста Василия Ватагина, правнук художницы-передвижницы Антонины Ржевской. Мать Николая Евгеньевича, Ирина Ватагина, занималась реставрацией и иконописью.

«Ватагин-младший окончил Московскую среднюю художественную школу и Московский художественный институт имени Сурикова, класс Таира Салахова, – сообщили в музее. – Начинал как живописец, позже увлекся скульптурой. Стиль Николая Ватагина можно описать как псевдонаив: грубоватые деревянные фигуры нарочито примитивны, даже гротескны. Самая знаменитая серия мастера – русские писатели. Каждая из них посредством форм и красок передает индивидуальный характер и настрой великих творцов».

Выставка продлится до 15 октября. В экспозиции представлено 30 живописных и 11 скульптурных работ. Работы художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Министерства культуры РФ, Департамента искусств Австрии, а также в частных собраниях: России, Италия и ряда других стран. «Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. Подобные экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.