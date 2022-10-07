Выставка «Липецкий край и липчане в строительстве промышленных гигантов Индии (1955-1980-е гг.)» открылась в областном краеведческом музее. Ее открытие состоялось в рамках реализации одноменного проекта липецких историков. Они выиграли конкурс Фонда президентских грантов в номинации «Сохранение исторической памяти» на сумму около трех миллионов рублей. Проект приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Его руководитель и автор – доктор исторических наук, профессор, руководитель учебно-научной лаборатории «Проблемы истории стран Востока» ЛГПУ Лариса Черешнева.

Историки решили рассказать студентам и школьникам о роли липчан в строительстве пяти металлургических заводов в Индии — в Бхилаи, Бокаро, Ранчи, Даргапуре, Вишакхапатнаме. На выставке представлено более 200 экспонатов, связанных с металлургией и стройкой. Это личные вещи участников промышленных строек: костюм горнового, ложка металлургическая, полувековые сварочные маски и монтажный пояс; предметы, привезённые из Индии: традиционная женская одежда – сари, индийские и тибетские женские украшения из самоцветов, шкатулки из слоновой кости и серебра, кашмирский жакет ручной работы с вышивкой, традиционные новогодние украшения и сувениры; архивные документы и фотографии.

Выставка будет работать до 30 ноября, организаторы ожидают около тысячи посетителей — студентов, участников строек заводов в Индии, их родственников. В рамках проекта пройдут публичные лекции в школах Липецка, г. Грязи, сел Лески, Большой Хомутец Липецкой области, а также в ЛГТУ и ЛГПИ. Будут проведены встречи с ветеранами промышленных строек, работа в архивных фондах Липецкой области и Министерства иностранных дел России.

Также в регионе пройдет Российско-индийский молодежный научно-просветительский форум «Липецкий край и липчане в строительстве промышленных гигантов Индии (1955-1980-е гг.)» с участием школьников, студентов ЛГПУ и университета имени Дж. Неру, представителей Посольства РФ в Дели и Индии в Москве, правительства Липецкой области и Липецка, ветеранов промышленных строек в Индии, краеведов и индологов Липецка, Москвы, Дели.

«Такой проект поможет молодежи узнать о роли липчан в развитии промышленности не только родного региона, но и другой страны. Это воспитывает уважение к труду, понимание масштабов создания индустриальной инфраструктуры, способствует развитию краеведения и международного сотрудничества регионов России и Индии», — считает губернатор Игорь Артамонов.