Липецкий областной краеведческий музей приглашает жителей и гостей города 7 сентября 2023 года в 15.00 на открытие выставки одной картины «Портрет графа Шувалова» из фондов Моршанского историко-художественного музея имени П.П. Иванова. Эта картина предположительно является авторской копией хранящегося в Эрмитаже портрета графа Шувалова, выполненного известным художником Иваном Кузьмичом Макаровым. Выставка продлится до 31 октября 2023 года.

Иван Макаров вошел в историю русской живописи как художник, подаривший портреты семьи Натальи Николаевны Пушкиной и удивительные детские образы. В середине XIX века он был одним из самых модных русских портретистов, среди его заказчиков было немало знаменитостей и представителей императорской фамилии.

Изображённый на портрете граф Петр Павлович Шувалов (1819-1900) – действительный статский советник, камергер, крупный землевладелец и сахарозаводчик. В 1857 – 1862 годах он был предводителем дворянства Санкт-Петербургской губернии и председателем Петербургского дворянского комитета по подготовке крестьянской реформы 1861 года.

Картина находилась в усадебном доме имения князей Долгоруких в селе Земетчино Моршанского уезда и поступила в музейное собрание историко-археологического музея в Моршанске. Имение принадлежало дочери Пётра Павловича Шувалова – Ольге Петровне Долгорукой (Долгоруковой), урожденной графине Шуваловой. До революции графиня являлась владелицей обширных местных земель, окрестных хуторов, поместий и сахарного завода. Все это она получила в начале 70-х годов XIX столетия в качестве свадебного подарка от своей матери, графини Софьи Львовны Шуваловой, урожденной Нарышкиной. Семья Шуваловых принадлежала к высшей аристократии и входила в придворный штат.

«Учреждения культуры Липецкой области предлагают жителям и гостям региона интересную и разнообразную программу. Каждый может найти в ней что-то интересное для себя», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.