Липецкий областной краеведческий музей приглашает жителей и гостей города завтра, 21 февраля, в 15.00 на открытие выставки одной картины «Портрет императора Павла I» из фондов Моршанского историко-художественного музея имени П.П. Иванова. Автор картины неизвестен, но по мнению искусствоведов, тип этого портрета, манера его исполнения позволяет предположить, что работа принадлежит кисти художника из круга Дмитрий Левицкого.

Как сообщили в Липецком краеведческом музее, Дмитрий Левицкий – известный русский художник, академик, руководитель портретного класса в Академии художеств, мастер парадного и камерного портрета, писавший известнейших людей российского государства, включая императрицу Екатерину II и «малый двор» – так называли в Петербурге двор цесаревича Павла.

Портрет императора Павла I был найден в селе Рыбное у бывшего лакея помещика Колобова и передан в Моршанский музей в 1920 году его первым директором Петром Петровичем Ивановым. «Возможно, что портрет Павла Первого неизвестного художника 18 века – это авторская копия работы ученика Дмитрия Левицкого – блестящего портретиста Степана Семеновича Щукина. Оригинал находится в столице в Музее В.А. Тропинина и московских художников его круга. Творческая судьба Степана Щукина проходила в Санкт-Петербурге в стенах академии художеств, где он заслуженно получил звания академика и профессора, а после ухода учителя – Дмитрия Левицкого – он заступил на его пост руководителя портретного класса Императорской Академии художеств», – рассказала об истории картины заместитель директора Тамбовского областного краеведческого музея, искусствовед, заслуженный работник культуры РФ Елена Романенко.

В рамках проекта «Выставка одной картины», организованного совместно Липецким областным краеведческим музеем и Моршанским историко-художественным музеем имени П.П. Иванова липчане уже познакомились с работами целого ряда выдающихся художников, среди которых Лев Каменев, Эмиль Барбарини, Витольд Беляницкий-Бируль.

Выставка продлится до 23 апреля. Творчество, изобразительное искусство – важная часть культурного наследия любого народа, считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Динамичное развитие региона невозможно без формирования культурной среды, без духовной связи поколений, взаимопроникновения национальных культур», – уверен Игорь Артамонов.