Персональная выставка Виктора Маркина «Памяти мастера» откроется в Липецком областном краеведческом музее 14 июня. Она подготовлена совместно с Музейно-выставочным центром и Центром романовской игрушки.

Народный мастер России Виктор Маркин ушёл из жизни 7 мая 2023 года. 14 июня ему бы исполнилось 74 года. Мастер романовской игрушки, он возродил ее редкие сюжеты и образы. Виктор Васильевич не только сохранил чистоту традиций народного рукотворного искусства, но и вдохнул новую жизнь в исчезающий старинный промысел. Вся коллекция работ Виктора Маркина насчитывает более 80 сюжетов. Его уникальная авторская композиция – «запряжка в один конь». Кроме того, Виктор Маркин был прекрасным педагогом. Он преподавал в Троицкой школе, а в 1986 году организовал в ней кружок романовской игрушки. Художник воспитал не одно поколение учеников, многие из которых стали народными мастерами.

Произведения мастера хранятся в Русском музее в Санкт-Петербурге, Государственном Российском Доме народного творчества в Москве, музеях России, Франции, Италии, Израиля, Польши, Китая. Его работы были показаны в Государственном Кремлёвском дворце, а Российская академия художеств отметила многолетний труд мастера специальной благодарностью. В 1998 году Виктору Васильевичу Маркину было присвоено звание «Народный мастер России». В 2022 году он получил звание Заслуженного художника Липецкой области.

«Это был выдающийся человек – талантливый, целеустремлённый, безгранично преданный своему делу. Его энтузиазм помог возродить старинные промыслы и довести романовскую игрушку до звания общеизвестной и любимой всеми липчанами», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.