Открытие выставки Павла Комарова и Максимилиана Преснякова «Творчество на вершине» состоится 3 августа в 17:30 в Липецком областном краеведческом музее. На выставке зрители смогут увидеть глазами двух художников – участников экспедиций Небесные горы, так переводится с китайского название горной системы Тянь-Шань в Средней и Центральной Азии. Проект реализован при участии Русского географического общества.

Выставка рассказывает о двух экспедициях к горам Тянь-Шаня с временным перерывом более чем в 150 лет. Экспозиция представляет 16 фоторепродукций, этюдов и рисунков Павла Кошарова, запечатлевших горные пейзажи Тянь-Шаня. Это ледники, образцы горных пород, пастбища. Так же в центре сюжетов – местное население, их одежда, предметы домашнего быта и устройство жилищ. Павел Михайлович Кошаров – профессиональный художник, который сопровождал Петра Петровича Семенова в путешествии к Небесным горам летом 1857 года. В 1856-1857 годах в течение двух лет русский географ, ученый П.П. Семенов, впоследствии получивший к своей фамилии приписку Тян-Шанский, исследовал территорию горной системы Тянь-Шаня.

Спустя более чем 150 лет, в 2014-2015 годах, Рязанский музей путешественников организовал две экспедиции по местам путешествия П.П. Семенова-Тян-Шанского. Особый замысел инициаторов похода состоял в том, чтобы среди участников современной экспедиции был художник – русский живописец, член союза художников РФ, действительный член Академии народного искусства России, преподаватель Максимильян Пресняков. На протяжении всех экспедиций он писал живописные и акварельные этюды, делал графические зарисовки, создавал работы в смешанной технике.

«Для художника было интересно изобразить те же виды, которые можно найти на этюдах Кошарова, отыскав и опознав их, – рассказали в музее. – Однако это нисколько не принижает его таланта, графические и живописные работы Преснякова демонстрируют не только его профессионализм, но и восторг первооткрывателя. Девять подлинных живописных и 10 графических работ, представленные на выставке, отражают красоту горной природы в пейзажах, а сюжетные бытовые зарисовки передают атмосферу жизни в экспедициях». Выставка продлится до 27 августа.

«Интерес липчан к культуре и искусству во многом обусловлен возможностями, которые ценителям представляет разнообразная палитра культурных событий в регионе. Отдыхать с пользой для расширения кругозора, самообразования и саморазвития – все это для жителей области стало уже традицией», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.