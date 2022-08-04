Открытие выставки «Утверждая красоту…» Творческого объединения московских художников «Мастерская 18» состоялось сегодня в Художественном музее имени В.С. Сорокина – Доме Мастера в рамках проекта «ПРО/СТО ДЕСЯТЬ», посвященного 110-летию со дня рождения Виктора Семеновича. Названием выставки послужило жизненное и профессиональное кредо Народного художника России Виктора Сорокина – «Жить стоит ради красоты».

Творческое объединение «Мастерская 18» – это 25 профессиональных художников, выпускников Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова. Многие из них являются членами Союза художников России, Московского Союза художников, участниками различных престижных международных выставок. В своих работах авторы сохраняют и развивают традиции московской живописной школы, у истоков которой стояли Сергей Герасимов и Игорь Грабарь, а ярким представителем стал Виктор Сорокин.

«Постозность – это не только широкая кисть, масло и эмоции. Порой, художники сами не могут сказать, почему они работают в такой технике. Когда я увидела картины Виктора Сорокина, я поняла, что мне самой еще много нужно работать», – сказала куратор выставки Ирина Руденко. Художники считают свою родословную по именам учителей. Для участников выставки – большая честь быть приобщенными к этому живому потоку искусства, которое представляли родоначальники московской школы живописи и Виктор Сорокин.

«Стремление к цветовой передаче гармонии окружающего мира в его первозданной цельности и одухотворенности, неустанная работа с натуры, бесконечная преданность искусству и служение высшим идеалам добра, любви и красоты – вот творческие тезисы участников объединения, которые оказались близки и созвучны взглядам Мастера. Единство принципов работы и манеры письма обусловлено общей alma mater и живой преемственностью художественного метода. Наглядным воплощением этой преемственности и является представленная выставка», – рассказали в Доме Мастера.

Экспозиция состоит из 32 живописных произведений различных жанров: пейзажей, натюрмортов, портретов, а также ряда интерьерных работ. Выставка продлится до 25 августа. «Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.