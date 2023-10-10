Дружба и сотрудничество липецких и сухумских художников в этом году празднует 10-летний юбилей. В честь этого события в выставочном зале Детской художественной школы имени В.И. Сурикова Липецка пройдет выставка детских рисунков и работ преподавателей сухумского Детского дома творчества «Айнар» и ДХШ имени В.И. Сурикова. Открытие состоится 12 октября.

Проект «Арт-Палитра» реализует ДДТ «Айнар» и ДХШ имени В.И. Сурикова. Цель его – сохранение культурных взаимосвязей, обмен педагогическим опытом, развитие творческого и профессионального потенциала, выявление талантливых детей. За время существования творческого проекта было организовано более 10 совместных выставок в ДДТ «Айнар» и мастер-классы для учащихся от липецких художников. Традиционными стали ежегодные мастер-классы от директора ДДТ «Айнар» для преподавателей художественных школ Липецка.

«Подобное творческое сотрудничество благотворно сказывается на развитии культурных отношений дружественных народов. Уверен, проект получит продолжение и, возможно, вовлечет новых участников»,– считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.