Выставка-метафора «Белый-белый день» откроется 18 декабря в Музее современной скульптуры в Липецке на улице Студеновской, 39б. На ней представят 77 произведений, созданных российскими художниками в период с 1960-х по 2020-е годы, из собраний липецкого Художественного и Липецкого областного краеведческого музея.

Выставочный проект создан в стиле арт-фьюжн, характеризующемся сочетанием несочетаемого. При этом выставка не теряет своей целостности и гармонии. Скульптура, составляющая ядро выставки, представлена в окружении живописных полотен, графических листов, детских рисунков, керамики, художественных эмалей, мозаики. Вместе эти произведения создают пространство взаимодействующих образов, ассоциаций и эмоций. Выставка будет работать до 15 апреля 2025.

«Замечательно, что учреждения культуры Липецкой области берутся за воплощение нестандартных проектов. Иногда действительно хочется необычных впечатлений. А музей скульптуры – это не только выставочное пространство, но и творческое место, где помимо выставок проводятся мастер-классы и лекции», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.