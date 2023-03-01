Топ-12 основателей франшиз представят липецким предпринимателям свои лучшие кейсы. Выставка-ярмарка пройдет 10 марта в отеле Mercure в областном центре.

Она организована в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его реализуют Центр «Мой бизнес» совместно с управлением экономического развития Липецкой области.

«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют меры, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства, и они постоянно расширяются».

На ярмарку бесплатно приглашаются все, кто хочет масштабировать свой бизнес и упаковать его во франшизу. Эксперты расскажут, как открыть дело под эгидой сильных брендов, выбрать франшизу, которая работает, и с какими ошибками можно столкнуться, покупая франшизу. «Выставка подходит для потенциальных и действующих предпринимателей, а также самозанятых. Сегодня франчайзинг стал одним из ключевых инструментов развития российской экономики. В условиях нестабильности предприниматели выбирают инвестирование в бизнес под эгидой сильных брендов», – отметили организаторы выставки. Регистрация на сайте франшизы-мойбизнес48.рф.