Выставка «Золотая осень – 2020» продемонстрирует достижения АПК в онлайн-формате

Главное деловое событие российского АПК – 22-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2020», приуроченная к празднованию в России Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоится 7-10 октября. В этом году она пройдет преимущественно в онлайн-формате. Это позволит расширить аудиторию и познакомить с ключевыми тенденциями и достижениями агропромышленного комплекса максимальное количество человек, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

Липецкая область участвует в работе выставки «Золотая осень» на протяжении многих лет. Высокое качество продукции липецкого АПК подтверждено многочисленными медалями и дипломами, полученными за победу в отраслевых конкурсах на выставках прежних лет. «Липецкие аграрии не только полностью обеспечивают потребности наших жителей в продуктах питания, но и способны обеспечить ими несколько российских регионов. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Посетители смогут осмотреть экспозицию выставки на специально разработанной интернет-платформе золотаяосень2020.рф. Она представит широкие возможности для презентации всем регионам России, производителям продукции АПК, сельскохозяйственной техники и оборудования, предприятиям химической промышленности и другим участникам рынка. Кроме того, в рамках «Золотой осени» запланирована насыщенная деловая программа, которая также пройдет в дистанционном режиме и даст возможность неограниченному числу посетителей выставки присоединиться к экспертным дискуссиям. В ходе более 40 деловых встреч участники рынка АПК обсудят весь комплекс вопросов по основным направлениям работы отрасли.

Выставка продемонстрирует лучшие достижения агропромышленного комплекса, в том числе в сфере цифровизации, растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки, обеспечения продовольственной безопасности, наращивания экспортного потенциала. Традиционно состоится награждение лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Проведение выставки будет способствовать укреплению межрегиональных экономических связей, улучшению делового климата в АПК, технической и технологической модернизации отрасли.