Персональная выставка члена Союза художников России Евгения Сальникова «Мир бытия уводит в цвет» проходит в эти дни в липецком Выставочном зале.

Художник Евгений Сальников интересен разнообразием жанров, тем, технических приемов, рассказали в управлении культуры и туризма Липецкой области. «Все его работы объединяет неисчерпаемое удивление перед жизнью, глубокий интерес к любому ее проявлению. Для написания картины ему требуется не столько натура, сколько настроение. Даже тот, кто не сразу освоит самобытный язык художника, все равно почувствует прелесть мазка, цвета, ритма свободы, фантазии и доброты создателя этих композиций», – подчеркнули в управлении.

В экспозиции представлено около 40 полотен, созданных в период 1970-2000 годов, большая часть которых из собраний Липецкого областного краеведческого музея и художественного музея, а также живописные и графические произведения из коллекции Андрея Козлова (Воронеж). По словам коллекционера, художник такого уровня должен быть представлен везде – в Липецке, Воронеже, Белгороде, а также далеко за пределами России.

Высокий уровень таланта липецкого художника отметил и вице-губернатор региона Анатолий Якутин. «Как ожил Выставочный зал, какая прекрасная публика пришла полюбоваться картинами Евгения Сальникова, – поделился своими впечатлениями Анатолий Якутин. — Надеюсь, вы получите истинное наслаждение от созерцания представленных здесь работ!».

Участник областных, региональных, всероссийских, всесоюзных и зарубежных выставок Евгений Сальников известен далеко за пределами Липецкой области. Его работы находятся в собраниях Липецкого областного краеведческого музея – филиале Липецкий художественный музей, Елецкого краеведческого музея, Белгородского государственного художественного музея, в частном учреждении культуры «Центр изобразительных искусств», в частных собраниях в России, Канаде, Индии, Италии, США, Франции, Югославии, Южной Корее и других странах. Выставка будет работать до 27 ноября.

«Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.