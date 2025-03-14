Выставочно-ярмарочное пространство «Липецкие ремёсла» открылось в областном центре

Выставочно-ярмарочное пространство «Липецкие ремёсла» появилось в Липецке на улице Советской, 36. Оно включает несколько залов, где можно увидеть работы липецких ремесленников, вписанных в домашний интерьер. Кроме того, сейчас там проходит выставка Романовской игрушки и экспозиция картин Сергея Коржова.

Как сообщили в комитете по регулированию ремесленной деятельности при Липецкой ТПП, каждый мастер может представить свои работы, а также выставить их на продажу. Кроме того, здесь проводят мастер-классы для посетителей любого возраста – от малышей до взрослых, на которых каждый ремесленник может поделиться опытом создания уникальных авторских работ.

«Открытие такого пространства станет шагом к развитию ремесленного движения, его интеграции в экономику региона, а также укрепления культурной идентичности Липецкой области. Ремесленники смогут достичь новых высот в своем мастерстве», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.