Открытие международного проекта «ГУАШЬ ДВА О» состоится 17 июня в областном Выставочном зале в Липецке. В экспозиции представлены произведения современных художников из России, Германии и ряда других стран.

В работах преобладает пронизывающая искусство ХХ-ХХI веков экспрессионистическая линия, сообщили организаторы. «При этом интонация выставки оптимистическая. В основе лежит философия и практика радости, восприятие жизни как праздника, который вокруг нас, «который всегда с тобой», – рассказали в областном Выставочном зале.

Участниками проекта стали Арон Зинштейн, Елена Юдина, Александр Косенков, Сохраб Давидов, Тамара Грицюк, Владимир Цюпко, Николай Грицюк, Виктор Штриккер, Николай Мясников. «Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

В день открытия экспозиции вход для посетителей будет свободный. Выставка продлится до 17 июля.