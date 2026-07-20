Выстрел в «десятку»

В Добринском округе состоялись традиционные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. Однако эти старты кардинально отличались от предыдущих: впервые организаторы объединили усилия и свели на одной огневой позиции спортсменов-любителей сразу из двух общественных организаций: инвалидов и ветеранов. Эксперимент, как признались сами участники, оказался более чем успешным.

— Пулевая стрельба — вид спорта удивительно демократичный. Она не спрашивает о возрасте и не вглядывается в медицинские карты. Здесь важны твердость руки и ясность мысли. Поэтому наши люди так любят эти состязания, — делится впечатлениями председатель местного общества инвалидов Тамара Заичкина. — А в этот раз к нам пришли ветераны, и атмосфера стала по-настоящему дружественной.

Перед началом соревнований с напутственным словом к собравшимся обратилась начальник отдела спорта, молодежной и социальной политики администрации Добринского округа Любовь Титова. Но главным событием церемонии открытия стал трогательный момент: чествование Лидии Рябовой из села Дубовое. Активному члену общества инвалидов исполнилось 85 лет. С юбилеем именинницу поздравили Тамара Заичкина и глава ветеранской организации Тамара Шигина, вручив ей подарки под аплодисменты всех участников мероприятия.

После официальной части все переместились в тир спортивной школы, где их уже ждал опытный наставник Олег Антюфеев. Под его чутким руководством любители меткой стрельбы приступили к поражению мишеней.

Борьба развернулась нешуточная, ведь чем больше участников — тем интереснее интрига. В мужском зачете уверенную победу одержал Валентин Бахтин из поселка Добринка. Серебро досталось Владимиру Колгину из Петровского, а бронзу завоевал самый юный участник турнира — Евгений Акиньшин, также представляющий Добринку.

У женщин сюрпризов не случилось. Весь пьедестал почета оккупировали представительницы редакции «Добринских вестей», подтвердив, что журналистское чутье и меткость — понятия родственные.

Победителям и призерам вручили медали, почетные грамоты и призы, предоставленные спонсорами.

Впрочем, по традиции без подарков в тот день не остался ни один участник соревнований.