Активизировать процесс сбора мусора, увеличить периодичность вывоза отходов, привлечь дополнительную технику, усилить взаимодействие с управляющими организациями – такие задачи перед региональными операторами поставлены на рабочем совещании в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Весной повсеместно проводятся весенние субботники и экологические акции, в которых принимают участие все организации, предприятия, рабочие коллективы и просто активные жители. Нагрузка на региональных операторов увеличивается. В связи с этим ими привлечена дополнительная спецтехника: сейчас на маршруты в регионе ежедневно выходит более 150 единиц.

Особо было рассмотрено наведение чистоты на кладбищах. Уборка жителями могил создает дополнительные объемы отходов, которые должны своевременно вывозиться. Так, только за прошлую неделю с территорий липецких кладбищ было вывезено более 2280 кубометров отходов. Предполагается, что на этой неделе будет собрано как минимум столько же.

Также важным является содержание контейнерных площадок, которые являются элементами благоустройства города. Их внешний вид и чистота зависят от управляющих компаний. В настоящее время работа по вывозу отходов и уборке прилегающих к контейнерным площадкам территориям ведется максимальными темпами. Жители города также могут повлиять на их состояние. Если есть вопросы к качеству предоставляемой услуги, стоит обратиться в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48.

«В этом году весна радует благоприятной погодой, позволяющей быстро и качественно приводить территорию населенных пунктов, парков и прочих мест в порядок. Свои резервы для этого должны активизировать все коммунальные службы, занимающиеся как уборкой, так и вывозом мусора. Пока все участники процесса со своими задачами справляются. На календаре середина апреля, а общественные пространства уже заметно преобразились», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.