Вызов принят!

Он с детства мечтал стать учителем, но не срослось. Волей обстоятельств ступил на стезю оказания первой медицинской помощи и до сих пор об этом не жалеет. Герой нашего повествования Николай Горшков почти тридцать лет работает фельдшером Добринской подстанции №18 Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области. Также он дважды в неделю принимает людей с жалобами на здоровье в медпункте села Дурово.

ПЕРВЫМ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

Говорят, что фельдшеры за пару месяцев понимают, смогут они работать в скорой помощи или нет. Здесь своя атмосфера. У Горшкова получилось.

— Для кого-то это очень тяжело, — говорит он, — для меня это вторая жизнь. В нашем деле важно всегда задавать себе вопрос: кто, если не ты? Нужно быть уверенным в том, что ты здесь нужен, тебя ждут и коллеги, и пациенты. Пока ты это осознаешь, работаешь с удовольствием. И я точно знаю, что я здесь нужен. Фельдшеры нашей службы всегда готовы первыми прийти на помощь, должны быстро принимать правильное и взвешенное решение, поскольку от него зависит здоровье человека, а иногда и жизнь. В нашем коллективе работают люди, умеющие сопереживать, глубоко чувствующие чужую боль, обладающие высокими профессиональными и этическими качествами.

Николай родился и вырос в селе Дурово. Учась в школе, кем только не мечтал стать. Отец мальчика в те годы работал в местном колхозе имени Карла Маркса механизатором. Как-то, заметив неподдельный интерес сына к управляемой им технике, на корню пресек попытки пацана влиться в отряд «кормильцев» страны.

— Про трактор думать даже не смей, — сказал, как отрезал Горшков-старший, — учись на врача или на учителя.

Что и говорить, взрослые порой бывают немного резки и прямолинейны, но для своих чад шестым, особым чувством выбирают единственно верную дорогу в жизни. Да и, скорее, не выбирают, а наставляют молодую поросль на путь истинный.

Школьные годы остались позади, и вот Николай Горшков едет в областной центр поступать в пединститут. Молодой человек решил связать свою судьбу с образованием, став учителем физической культуры. Но по итогам вступительных экзаменов недобирает необходимые баллы.

Парень не отчаивается и едет в Усмань. В приемной комиссии педагогического училища его ожидает еще одно разочарование: набор в группы завершен. Там же он получает дельный совет попробовать поступить в медицинское училище, которое располагалось неподалеку от кузницы педагогических кадров. И поступил. Три года старательно учился, затем успешно окончил. Да еще как успешно, с красным дипломом! Молодой специалист вернулся в Добринку, где стал работать в районной поликлинике лаборантом рентгенкабинета. Через год устроился фельдшером скорой помощи, где и трудится по сегодняшний день.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ, ВЫЗЫВАЯ СКОРУЮ

А вы знали, что, прибывая на вызов по очередному адресу, фельдшеры скорой помощи, как правило, не разуваются при входе в жилище?

— Так мы и не должны, — уточняет собеседник, — это противоречит правилам техники безопасности. В экстренных случаях это еще и потеря времени. Мы приходим спасать человека, а не соблюдать этикет. Порой несколько мгновений могут сыграть роль.

— А как должны встречать бригаду скорой помощи пациенты?

— Прежде всего, приготовить документы. И обязательно рабочее место для фельдшера. Элементарно принести стул, куда медработник сможет поставить свой оранжевый чемоданчик. Конечно, привязать собак, если они есть во дворе.

— Что самое сложное в вашей профессии?

— Не реагировать на внешние раздражители. Наше спокойствие и уравновешенность люди зачастую путают с безразличием. Мы также, как и родственники больного человека, имеем чувство сострадания.

Забота, внимание, вовремя сказанное доброе и ободряющее слово, по мнению Н. Горшкова, обладают не меньшей целительной силой, чем лекарства. Фельдшер скорой помощи должен быстро оценивать ситуацию на вызове, в кратчайшие сроки принять правильное решение по постановке диагноза, оказать эффективную экстренную помощь, основываясь на медицинских стандартах, ведь от этого зависят здоровье и жизнь.

КОГДА МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ

В настоящее время автомобили скорой помощи оснащены высокотехнологичным оборудованием и современной аппаратурой, в результате дежурные медики на догоспитальном этапе имеют возможность проводить диагностические процедуры и оказывать эффективную медицинскую помощь в полном объеме.

Горшков вспоминает, как начинал работать с сумкой-

укладкой без электрокардиографов, глюкометров и пульсоксиметров, диагностика основывалась на знаниях и опыте фельдшера.

— А можно визуально, без анализов, распознать у человека симптомы инсульта или инфаркта?

— Конечно, у нас есть для этого специальная методика. Во время предварительного осмотра таких пациентов становится понятно, что медлить нельзя. И чем быстрее мы доставим человека в Усмань или Липецк, тем выше шансы на его дальнейшее выздоровление и минимизацию последствий этих страшных недугов.

С каждым годом нагрузка на скорую помощь возрастает в связи с увеличением числа обращений больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, неврологическими и другими недугами. В их числе пациенты более молодой возрастной категории. В наш век новых технологий и современных гаджетов малоподвижный образ жизни и сложная экологическая обстановка — одни из важнейших факторов риска и причины «омоложения» заболеваний.

— В целом в нашей профессии много ситуаций, которые словно испытывают на прочность, но, если фельдшер пришел на скорую по призванию, он не струсит, не уйдет, несмотря на сложности, — уверен фельдшер Горшков.

ВЫБОР СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНЫЙ

Третий год, два дня в неделю, мой собеседник принимает своих односельчан в Дуровском медпункте.

Какая бы проблема со здоровьем ни случилась, идут сельчане в медпункт. Выезд в районную поликлинику считается крайним случаем.

Сделать укол, измерить давление, организовать вакцинацию населения против сезонных вирусных и прочих инфекционных заболеваний, оказать доврачебную помощь при несчастных случаях: кажется, что умения сельского фельдшера безграничны.

А еще он должен активно участвовать в диспансеризации, вести учет и выявлять длительно и часто болеющих, контролировать своевременность посещения лечебно-профилактических учреждений больными, состоящими на диспансерном учете.

Сельскому фельдшеру приходится быть знатоком и по терапии, педиатрии, гинекологии. Много знаний приходит с опытом, но и без теории не обойтись.

За те годы, что Николай Горшков посвятил себя медицине, он повидал немало, приходилось сталкиваться с довольно сложными случаями.

— Бывает, придёшь домой уставший и думаешь, зачем выбрал такую профессию. А потом вспомнишь тех, кто от чистого сердца сегодня благодарил тебя за работу, и понимаешь, что выбор сделал правильный.