Взгляд на район глазами молодых

Добринский район посетили липецкие студенты вузов, которые побывали на ведущих предприятиях края, после, выслушав доклад главы Александра Пасынкова, с местной молодёжью указали на плюсы и недостатки муниципалитета, а также предложили своё виденье его развития.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГОСТИ

Чтобы горожане не думали, что Добринский район — это великая глушь, знакомство гостей с муниципалитетом началось с главного гиганта нашего края — Добринского сахарного завода, который перерабатывает в сутки по 13 тысяч тонн сахарной свёклы, не раз становился победителем в своём деле в РФ и в Евразийской сахарной ассоциации. 13 молодых людей, обучающихся в областных филиалах по специальностям — управление бизнесом, экономическая безопасность, государственное и муниципальное управление, во главе с представителем министерства внутренней политики региона Евгением Колесниковым приняли участие в экскурсии по сладкому предприятию. Приезжих сопровождала заместитель главы муниципалитета Галина Михайловна Демидова. Директор по персоналу «ДСЗ» Ольга Юрьевна Затонская, встретив всех, показала молодёжи несколько видеороликов: об истории завода, тех кадрах, в которых он нуждается, и о бонусах, какие получают здесь работники. Самый главный из них — жильё.

ТАКОЙ СЛАДКИЙ И ТЯЖЁЛЫЙ САХАР

Заместитель начальника службы основного производства Вячеслав Токарев провёл увлекательную экскурсию по предприятию, раскрыв почти все тайны производства сахара. Гости увидели процесс превращения обычной свёклы в знакомый всем продукт. Всё начинается с этого корнеплода, который измельчают в стружку. Вячеслав подробно рассказал о каждом этапе переработки, демонстрируя их как на мониторах, так и в реальных цехах. Посетители смогли своими глазами увидеть работу современного производства. Вопросов было море:

— Где можно купить добринский сахар?

— Только на ярмарках, он не продаётся в обычных магазинах, но его можно встретить в составе популярных продуктов.

По словам производителей, он есть в любимых лакомствах известных производителей.

Ещё на входе в основное производство всех предупредили: в цехах будет жарко. И буквально на каждом этапе — специфические запахи. Нам, местным, много раз проезжающим мимо завода, они уже стали привычными. Да и тем, кто ранее держал во дворе КРС и заваривал, например, жом или варил свёклу животным, всё это кажется обычным ароматом, а вот горожане возмутились:

— Почему такие кругом не очень приятные запахи, ведь сахар совсем не пахнет?

И вновь получили исчерпывающий ответ от Вячеслава Токарева, популярно объяснившего, что свёкла, попадая на завод, меняет и форму свою, и содержание в зависимости от этапа переработки. Значит, и запахи меняются. Кипятком обдали — один, сироп сварили — совершенно другой, известковым молоком обработали — и вовсе всё исчезло… Показали прибывшим и огромнейшие хранилища-холодильники, в которых консервируют сахар. Одним словом, хранят на предприятии до отправки к заказчикам.

И вдруг нас привели в лабораторию, где работал кондиционер. Все сразу повеселели. Тут, как и везде, было тоже познавательно. Дали попробовать на вкус три варианта варёного сахара. На языке сахароваров — три утфеля, отличающихся по цвету и запаху. Автор этих строк тоже не отказалась. Мне первый вариант показался самым вкусненьким. Последний уже по цвету напоминал патоку, я его пробовать не стала, поскольку из детства прекрасно помню такой вкус. Городские ели… Ещё здесь же показали на мониторе огромную линию, по какой плывёт уже готовый беленький продукт. Завораживающая картина!

Экскурсия позволила получить полное представление о сложном процессе производства сахара от первичной обработки сырья до получения готовых кристаллов. Несмотря на сжатость программы, посетители смогли оценить масштаб и сложность производства любимого продукта.

КАКОЙ ВКУСНЫЙ СЫР!

Второй остановкой гостей стало предприятие «Бетагран-Липецк». Здесь горожанам тоже было что посмотреть, вернее, на кого. Из гостей, как оказалось, лишь одна девушка выезжала когда-то в село к бабушке, что жила под Липецком… Остальные с таким восторгом рассматривали коров и огромных быков. Последние очень сурово смотрели на нас. Работники тут же указали на имеющиеся в этом бычатнике «островки безопасности» (в случае чего). Как-то шутить всем перехотелось.

Коровы были намного приветливее, сами с интересом разглядывали группу новичков. А живущие на улице в маленьких домиках телята вызвали непередаваемый восторг у липчан. Так близко, не на картинке, да ещё лизнул руку! Просто как в тактильном зоопарке. Можно и погладить, и сфотографироваться.

Здесь ребятам тоже повезло: встретили людей, которые часами готовы рассказывать о своём деле. Директор «Бетагран-Липецк», кандидат биологических наук Анна Ивановна Калугина подробно поведала о том, с чего начиналось предприятие, как закупали селекционных животных и необходимое оборудование. Сама она из Подмосковья. Даже по её рассказу понятно: трудоголик. И это подтвердила женщина потом сама: живёт на работе, редко видится с близкими. Зато и результат вон какой!

Эмбриолог-селекционер Оксана Михайловна Ковальчик рассказала гостям о том, о чём они ни по месту проживания, ни по роду своей учёбы никогда б не задумались: как получают эмбрионы, каким образом их хранят… В лаборатории (туда мы заходили тоже в спецодежде) на мониторе все увидели, как отбирают необходимый биоматериал.

Специалист открывала и морозильные установки с азотом, в которых хранятся эмбрионы. Ниточки с кличками отцов и мам выведены на внешнюю сторону холодильников. Температура — минус 196 градусов! Даже на большом расстоянии веет холодищем. Некоторые решили проверить, поднеся ладони поближе к морозцу. Хотя эмбриолог предупредила: даже при отборе спецоборудованием могут возникать ожоги на пальцах. Настолько велик мороз. Но и хранится тут всё может десятилетиями.

Большим бонусом для девушек и ребят стала дегустация сыра, который здесь готовят из натурального молока, ведь «Бетагран-Липецк» — молочная ферма всё-таки. Разрешили посмотреть на сырохранилище, где сыр выдерживают. Длинные стеллажи с разными сортами. Ну когда б ещё столько сотен головок вкусного продукта приезжие увидели!

ГЛАВА ПОДРОБНО РАССКАЗАЛ

Последним и, собственно, самым главным пунктом во всей этой экскурсии по нашему району стало кафе «Молодёжное», где к липчанам примкнули добринские школьники, молодые педагоги, представители «Движения Первых» и состоялась встреча с главой района А.Н. Пасынковым. Ведь гости для этого сюда и ехали. А по дороге их познакомили с важными объектами, чтоб имели представление о районе.

Александр Николаевич начал свою речь с главного богатства нашего района — чернозёма и людей, которые на нём работают.

— Мы собрались, — сказал он, — чтобы поговорить о том, как развивать наш район. Это значит, что мы вместе должны понять, что у нас хорошо, что плохо, и решить, как двигаться дальше.

Глава подробно поведал о разных ключевых сферах жизни и производства в нашем муниципалитете. Он также указал на проблемы, например, в сельском хозяйстве.

— В нашем районе животноводство переживает спад, — объяснил Александр Николаевич, — производство молока снижается из-за уменьшения поголовья коров. Из отрасли уходят сельхозтоваропроизводители, поскольку она более затратная, чем растениеводство.

Отрицательный момент прозвучал и в пункте, касающемся демографии: наблюдается естественная убыль населения. Как и в большинстве районов Липецкой области, смертность у нас превышает рождаемость. Прослеживается миграционный отток населения.

В марте этого года утвердили стратегию развития нашего района до 2030 года и до 2036 года. Главная цель этого плана — сделать наш район удобным местом для жизни, где будет хорошее сельское хозяйство и промышленность. В стратегии говорится, что власть, бизнес и люди должны работать вместе, чтобы улучшать место проживания.

Глава предложил молодым людям участвовать в обсуждении плана. Он сказал, что только вместе можно создать комфортную и процветающую территорию для жизни.

Молодые люди начали высказывать свои идеи. Ребята говорили о том, что в наш район по специальным программам приезжает много молодых врачей и учителей, которые получают жильё. И это здорово.

Некоторые пожаловались, что в посёлке нет танцевальной площадки, как раньше. Молодёжи негде знакомиться. В сёлах, например, в Хворостянке, нет мест для семейного отдыха. Раньше жители держали много скота и работали на огородах, поэтому им было некогда гулять. Сейчас ситуация изменилась, и людям хочется больше возможностей для отдыха. Было много других замечаний и предложений. Все эти идеи передадут в администрацию района, чтобы начать работать над ними.

***

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ИЗ ДОКЛАДА ГЛАВЫ РАЙОНА

17 — сельсоветов в составе Добринского района;

116 — населённых пунктов числятся на территории муниципалитета;

31752 — численность населения на 1 января 2025, из них:

17971 — трудоспособное население,

4731 — моложе трудоспособного возраста,

9050 — старше трудоспособного возраста;

68 тыс. кв.м — построено жилья в Добринском районе за 5 лет;

65748 рублей — среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям.