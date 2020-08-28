Взрыв газа в Тербунах. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения

Прокуратура Липецкой области провела проверку по факту взрыва бытового газа 18 августа 2020 года в одноэтажном доме на 8 квартир, расположенном в с. Тербуны.

В результате происшествия от полученных травм скончался гражданин 1989 г. рождения.

Как установлено в ходе проверки, 2 квартиры в доме приватизированы, 6 находятся в пользовании лиц из числа сирот в соответствии с договорами найма специализированного жилищного фонда.

Погибший как сирота получил по договору найма специализированного жилищного фонда жилое помещение в 2015 году и в 2019 году приватизировал его.

В соответствии с 2 Жилищным кодексом РФ органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, обеспечивают контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда.

На ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» региональным законодательством возложена обязанность по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда в Липецкой области.

Учреждение осуществляет также деятельность по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в государственной собственности.

Однако указанные полномочия исполнялись учреждением ненадлежащим образом.

Так, имели место случаи неоднократного затопления квартир, в результате чего жилые помещения пришли в негодность (образовалась плесень на стенах, гниение деревянного пола, проломы в нём), однако актах проверок не отражено какой-либо информации о подобных фактах, а также о состоянии жилых помещений, в том числе газового оборудования.

Помимо этого, обследование технического состояния системы вентиляции также не проводилось, специализированная организация в этих целях ОБУ «Экжилфонд» не привлекалась.

Данные нарушения допущены вследствие отсутствия должного контроля со стороны руководства ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» за работой должностных лиц, на которых возложена обязанность по осуществлению мероприятий по регулярным осмотрам жилых помещений, предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, визуальным обследованием жилого дома, проведенного прокуратурой с совместно с Государственной жилищной инспекции Липецкой области, выявлены разрушение фронтона дома, прогиб газопровода по фасаду домовладения, смещение перекрытия относительно несущих конструкций дома, повреждение теплоизоляционного материала на чердаке и сквозная трещина в стене между двумя квартирами.

С целью устранения нарушений законности в адрес гендиректора «ЭКЖИЛФОНД» прокурор внес представление. Исполнение требований которого взято на контроль, сообщает прокуратура области.