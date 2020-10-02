Взял только бутылку водки. Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил магазин в Ельце

30 сентября 2020 года в ОМВД России по городу Ельцу обратилась директор одного из сетевых магазинов с заявлением о хищении алкогольной продукции с угрозой применения предмета похожего на оружие.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в кратчайшие сроки.

Предварительно установлено, что 30-летний неработающий житель Ельца, не имея денег на покупку алкоголя, решил его похитить. Для надежности он взял с собой игрушечный пистолет. В торговом зале злоумышленник демонстративно передернул затвор игрушечного пистолета и направил его в сторону работников магазина. Подозреваемый взял со стеллажа бутылку водки и, минуя кассу, вышел из магазина.

Действия подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговом помещении.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальная санкция статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Организовано проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления.

Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении штаба ОМВД России по г. Ельцу.