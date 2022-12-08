Чем можно порадовать детишек? Конечно, праздником с веселыми играми и подарками. Так рассудили и сотрудники реабилитационного отделения, открывшегося недавно в Добринке на базе центра соцзащиты, когда проводили мероприятие, приуроченное ко Дню инвалида. На него были приглашены ребята, уже проходившие курс реабилитации, а значит, чувствовавшие себя здесь как дома.

Ведь, как отмечают родители этих мальчишек и девчонок, после цикла занятий они стали более общительными, внимательными и любознательными. Придя на праздник, сразу поспешили в игровую комнату с развивающими тренажерами, где с удовольствием проводят время все, кто проходит курс реабилитации.

Педагоги подготовили для гостей небольшую развлекательную программу, куда входили занятия в тренажерном зале, просмотр и обсуждение мультфильма, ну и, конечно, вручение подарков. Так как в декабре стартует подготовка к новогодним праздникам, то кульки со сладостями ребятам вручили у наряженной елки. Тут же все вместе спели несколько новогодних песенок и почитали стихи. Так что предновогоднее настроение невольно передалось всем участникам мероприятия: и детям, и взрослым.