Взять быка за рога

Житель села Пушкино Игорь Антипов сделал ставку на одну из самых перспективных отраслей сельскохозяйственного производства — мясное животноводство. И не прогадал. Качественная говядина, производимая им на личном подворье, стала для него и его семьи финансовой «подушкой безопасности».

Началось все с соцконтракта. Несколько лет назад Игорь решил воспользоваться поддержкой государства.

— Жить в сельской местности и не заниматься скотиной, — говорит собеседник, — считаю неправильным. При нормальной организации дела любая живность приносит хозяину прибыль. А домашняя птица, помимо этого, делает наваристее первые блюда. Прежде чем оформить соцконтракт, наметил для себя основную цель — откорм бычков для их дальнейшей реализации на мясо. Получив деньги, закупил молодняк, решил вопрос с кормами, привел в порядок помещения для содержания скота. И начал работать. Два раза в день по два часа. Уборка, поение, кормление, дробление зернофуража. После продажи мяса на руках осталась хорошая сумма денег. Посидел, подумал, да и решил вложить их в дальнейшее развитие прибыльного дела. Так все и завертелось.

Зерно для своих рогатых подопечных Антипов приобретает у местных фермеров. Сено готовит и сам, благо травостоя на окрестных лугах сейчас хоть отбавляй, и покупает в виде огромных рулонов в селе Салтычки. Прошлой осенью Добринский сахарный завод предложил всем желающим гранулированный жом по сходной цене, Игорь оказался в числе первых покупателей. Правда, сейчас немного жалеет: по его словам, нужно было брать больше жома. В сухом месте он спокойно хранится несколько лет. Ведь, кто знает, будут ли в этом году у переработчиков такие же условия.

Чтобы немного усовершенствовать процесс поения животных, Антипов соединил их «зимние квартиры» со скважиной, пробуренной во дворе. Теперь рядом с каждым бычком на уровне головы установлена поилка с круглой педалью. Захотел условный Борька попить, нажал носом на рычаг, и — получай удовольствие.

Самое сложное в разведении крупного рогатого скота — выкормить их изначально. Если телятам подобрать неправильный корм или перекормить, это приведёт к заболеваниям пищеварительной системы, что ослабит иммунитет животных и не даст им в дальнейшем полноценно развиваться.

— Премудростей в этом деле хватает, — отмечает хозяин, — но со временем нарабатывается определенный опыт. Для себя я уже определил и обкатал на практике оптимальную технологию кормления и содержания крупного рогатого скота. Ежемесячно провожу контрольное взвешивание своих подопечных, чтобы вычислить их привесы. Весы для этого не требуются. Есть специальная измерительная лента, с ее помощью узнаю обхват груди и длину туловища бычка, применяю специальный коэффициент поправки в зависимости от породы и результат готов!

Что же посоветует животновод-самоучка из Пушкино желающим начать свое дело с помощью соцконтракта? Мужчина назвал три необходимых условия будущего успеха. Первое — желание ежедневно заниматься уходом за животными. Второе — быть физически крепким. Только одного навоза он каждый день удаляет не менее ста килограммов. Плюс заготовка и раздача кормов. Третье — наличие основательных построек для зимнего содержания скотины и прочная кормовая база.

В разговоре со мной Антипов уверенно заявил, что мясное животноводство является весьма рентабельным делом.

— Работаю на себя, — резюмировал он, — в свободное время каждый может найти возможность для дополнительного заработка. Нынешнее положение дел меня полностью устраивает. Я выбрал свой путь.

Сегодня Игорь на своем подворье выращивает десять бычков. Семь из них нынешней осенью он планирует реализовать мясом. В потенциальных покупателях недостатка нет, главное — не продешевить и не попасться на уловки недобросовестных скупщиков. Но Антипов имеет проверенных бизнес-партнеров, да и наработанный годами опыт позволяет не быть обманутым. А свои товарные весы он все же приобрел. Так, на всякий случай…

Справка «ДВ»

На сегодняшний день на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет содержатся сорок девять голов крупного рогатого скота. Из них одиннадцать составляют дойные коровы, а тридцать восемь – бычки и телочки на откорме.