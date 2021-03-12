Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии УФСИН России по Липецкой области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый, занимая руководящую должность в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области, получил через посредника от осужденного взятку в виде телевизора стоимостью почти 14 тысяч рублей.

Незаконное вознаграждение предназначалось должностному лицу за общее покровительство и улучшение условий при отбытии осужденным уголовного наказания в исправительной колонии. Пользуясь привилегиями, осужденный не соблюдал режимные требования.

Преступление выявлено сотрудниками службы безопасности регионального УФСИН.

Вину в совершении коррупционного преступления обвиняемый не признал. В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.