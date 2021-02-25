Турнир по воркауту состоялся в областном центре. «Workout Fest» прошёл на базе липецкой спортивной школы №1. Лучших определяли в двоеборье, многоборье и дисциплине freestylebar.

По словам организаторов, спортивная подготовка участников не была определяющим условием. Так, например, в многоборье соревновались любители, а фристайл – творческое выступление, включающее зрелищное исполнение технических элементов и связок из них на турниках, – провели среди профессионалов.

Всего в соревнованиях приняли участие более 60 человек. Самому опытному из них 47 лет. Наиболее популярной стала номинация freestylebar – на неё заявились 38 человек.

«Ребята устроили настоящее шоу. Мы увидели сложные элементы, которые отрабатываются в ходе регулярных тренировок и благодаря большому труду. Это и переворот «Солнышко», и «Ласточка» и сальто с турника», – рассказал руководитель ассоциации воркаута Липецкой области Анатолий Ткаченко.

Турнир проводился в рамках молодёжного проекта «Школа воркаута» при поддержке федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь». Организаторами выступили департамент по физической культуре и спорту администрации Липецка и Ассоциация воркаута.

«В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию, – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов. – Подобные фестивали – это ещё один шаг к воспитанию у молодёжи стремления к здоровому образу жизни, формированию гармоничной и всесторонне развитой личности».