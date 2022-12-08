Более 1400 талантливых детей, подростков и молодых людей приняли участие в творческих состязаниях XII молодежных Дельфийских игр Липецкой области «Старт надежды». Они прошли на 18 площадках, лучших определяли в 29 номинациях.

Творчество юных липчан оценивало профессиональное жюри: руководители творческих коллективов региона, актеры и режиссеры театров, преподаватели вузов и колледжей, художники и журналисты, шеф-повара и дизайнеры, телеведущие и блогеры. В каждой номинации лучшим были вручены медали и дипломы. 16 декабря на торжественной церемонии в Областном центре культуры, народного творчества и кино золотые награды вручат сильнейшим. В гала-концерте примут участие золотые медалисты.

Как сообщили в управлении культуры и туризма региона, Дельфийские игры «Старт надежды» аккумулируют все творческие силы региона. Команда победителей способна ярко представить многогранную культуру Липецкой области на XXII Всероссийских Дельфийских играх, которые пройдут в Саратове в 2023 году. «Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, создание условий для развития их творческих способностей является одним из главных направлений работы правительства области в сфере культуры», – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов.