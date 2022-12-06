Более 1400 представителей творческой молодежи из всех районов Липецкой области принимают участие в XII Молодежных Дельфийских играх «Старт надежды», которые открылись сегодня в регионе. Состязания проходят на 18 площадках по 29 номинациям. После двухлетнего перерыва игры состоятся в очном формате.

«Старт надежды» помогает не только в поиске и поддержке молодых талантов, но и популяризации классических и современных видов искусства в детской и молодежной среде. Сам этот проект обращает внимание широкой общественности на значимость культуры в воспитании подрастающего поколения, повышает статус детского художественного образования в сельской местности, оказывает поддержку учреждениям дополнительного образования, художественным школам и школам искусств», отмечают эксперты.

В этом году среди традиционных номинаций появились новые, это научно-популярный видеоблогинг, академические ансамбли, ансамбли народных инструментов. Заключительный гала-концерт Дельфийских игр, в котором примут участие обладатели золотых медалей, пройдет 16 декабря.

«Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, создание условий для развития их творческих способностей всегда были в числе главных направлений деятельности областных властей на протяжении многих лет», – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов.