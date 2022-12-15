Наша землячка из Добринки Галина БУАХОМ (в девичестве — Смольянинова) много лет живёт с семьёй в Лаосе и признаётся, что скучает там по родным местам, особенно по снежным зимам.

— Я в 1979-м окончила первую Добринскую школу, — рассказывает женщина о себе, — поехала в Мичуринск учиться в техникум на мастера кисломолочной и цельномолочной продукции.

За отличную учёбу Галину направили работать в Ленинград. И ни куда-то, а прямо в центр города — на хладокомбинат №1. Наша землячка 7 лет трудилась кладовщиком на комбинате. Её родители Ираида Павловна и Валентин Захарович и двое младших братьев оставались по-прежнему в Добринке. Мама трудилась раздатчицей в детском отделении больницы, отец — прорабом в ДПМК, в 2010-м его не стало.

В Ленинграде Галина познакомилась с лаосцем Буахомом Буаномом, вышла за него замуж. Он учился на архитектора в ЛИСИ. После его учёбы русско-лаосская семья приехала в Добринку. Тут главе молодого семейства доверили руководить в районной администрации отделом архитектуры.

— Семь лет мы здесь прожили, мужу выделили квартиру на улице Ленинской. В Союзе родилась и наша дочка, какую я назвала в честь мамы Ираидой. В 90-е годы началась в нашей стране неразбериха, муж принял решение возвращаться к себе на родину, я согласилась. Так, 23 октября 1992-го года я впервые ступила на землю Лаоса. Три десятка лет назад.

Супруги Галина и Буаном Буахом уже 30 лет проживает в Лаосе.

У её мужа большая семья — 9 детей. Собеседница признаётся, когда самолёт шёл на посадку и стали чётко проявляться джунгли и очертания жилищ местных жителей, то она сразу подумала: «Буду тоже, наверно, жить в хижине».

Однако семья Буахом достаточно богатой считалась: его прадед был князем в одной из провинций. Потом, конечно, его немного «раскулачили». Свёкор Галины возглавлял уже охрану короля. И от прежнего богатства всё-таки им оставили два дома. Родители мужа выделили им сразу один из своих автомобилей и предоставили целый этаж в 2-этажном доме.

— Свёкор и свекровь встретили меня хорошо, — вспоминает землячка, — языка я не знала совершенно, потом его учила на слух, а писать до сей поры так и не научилась. В Лаосе у нас родился сын Луй.

Галина с радостью говорит о своих детях. Её Ираида — национальная гордость Лаоса, чемпионка страны по бодибилдингу, бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года, сейчас она входит в состав международного жюри.

Дочь нашей землячки Ираида Пхантали — национальная спортсменка Лаоса по бодибилдингу. Сейчас девушка входит в состав международного жюри.

Свадебная церемония. Ираида, названная в честь добринской бабушки, выходит замуж.

Свою дочь Галина назвала в честь мамы Ираидой.

Луй учится в колледже, изучает несколько иностранных языков. Вообще, дети говорят на 4-х языках (лаосском, тайском, английском, русском, сын самостоятельно учит ещё немецкий). Главное, по мнению мамы, что оба знают русский язык, так как она направила их учиться в русскую школу при посольстве. И сама, и дочка — гражданки России, сын — лаосец.

— В Лаосе главный добытчик — муж. Я никогда там не работала, занималась только детьми и домом. Кстати, у нас давно собственное жильё. Супруг трудится в ООН, он помогает по строительству бедным в своей стране.

Г.В. Буахом рассказала и о своём хобби: в собственном саду занимается разведением различных цветов и фруктовых деревьев, а также в последнее время с увлечением выпекает торты, только они «не вредны» для спортсменов: из кокосовой муки, крем — из творога и манго. Галина ими может смело угостить подружек дочки, какая разработала особую спортивную программу и для фигуры мамы: она в 55 лет занялась тяжёлой атлетикой, ногами поднимает штангу весом 120 кг.

Родные края землячка старалась навещать каждые три года. До 2022-го последний раз была в 2019-м, причём вместе с ней приезжали родственники зятя. Им наши места очень понравились.

В 2019-м г. со своим мужем Ираида, дочка Галины, приезжала на родину мамы.

— Добринка очень изменилась за это время. Красивым стал центр. Хотя, конечно, детство у нас было весёлым и замечательным, и ту Добринку я вспоминаю с особой теплотой. Лет в 6-7 мы весной обязательно пешком ходили за подснежниками в Павловку, летом — в поля за васильками. Когда повзрослели, главным местом сбора стала танцплощадка. Во время танцев был перерыв, и танцоры огромной толпой шли на вокзал: в это время проходил поезд. Мы его весело встречали, он приветственно давал гудок… После вновь возвращались на танцы.

— А почему Вы снега так долго не видели? — интересуюсь у Галины Валентиновны.

— Приезжала только в период с весны по осень. Дело в том, что зимней одежды в Лаосе нельзя ранее было купить. Сейчас с этим уже проблем нет, можно в Тайланде её приобрести.

В этом году Г.В. Буахом намеренно приехала в Добринку осенью, чтобы уехать назад зимой и поглядеть на снег, если повезёт. И чудо случилось! В середине ноября он выпал.

— Я рано утром, когда увидела снег, так этому обрадовалась, как ребёнок. Скорее накинула на себя одежду и побежала во двор, чтобы потрогать его руками. Фотки делала, тут же их дочке отправляла. Она сказала: «Здорово! А в Лаосе — жарища». Мы там одежду меняем два раза в день, постоянно под кондиционерами.

Галина Валентиновна рассказала, что у неё за границей есть подруги. Они тоже из России либо Беларуси и Украины. Вместе отмечают дни рождения, поют русские песни.

— Я так и не смогла в Лаосе привыкнуть к вкусу их продуктов, ведь лаосцы с удовольствием едят всё: от летучих мышей и змей до белочек и личинок пчёл. Последние я пробовала…

Новый год землячка отмечает тоже по-русски: с селёдкой под шубой и оливье 31 декабря. Хотя в Лаосе его празднуют по лунному календарю в середине апреля.

— Из храмов выносят статуи Будды, заранее готовят воду с цветами и духами, могут и с краской её смешать. Обливаются водой без предупреждения! Я такой обычай не люблю и на улицу стараюсь не выходить. Зато детям — наслаждение. После таких праздников в Лаосе традиционно начинается сезон дождей. А я 30 лет не видела нашего любимого снега, не слышала его скрипа морозным утром. Мне так этого не хватало, особенно когда знала: в России — зима, метели, морозы. А там жарища! Долго привыкала к ней, но так и не привыкла. Всё-таки мы зимний народ. С уверенностью это могу сказать. Нам просто необходима зима!