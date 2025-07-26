“Я благодарен Богу и тёще!”

Так в шутку и всерьёз отзывается о своей супруге Лидии Ивановне Виктор Семёнович СОЛОПОВ со ст. Хворостянка. Их пара заслуженно представляла Добринский район на областном празднике, посвящённом Дню семьи, любви и верности.

ПОШЁЛ В КЛУБ НА ТАНЦЫ

— Считаю Лиду подарком судьбы для меня, — утверждает глава семейства, — поэтому всегда за жену благодарил и благодарю тёщу, которая мне её родила, и Бога, конечно, за то, что позволил нам встретиться. А тёщу я искренне любил, как и она меня. Точно знал об этом. Да и моя мама тоже сразу полюбила свою невестку.

— Это правда, мне все тогда — и золовки, и снохи — говорили: «Мама тебя сильно любила», — продолжает Лидия Ивановна, — ведь такое чувство «нарисовать» невозможно. Ну раз-два притворишься, а потом надоест. Когда же искренне тебя люди любят, то чувствуется такое отношение. Поэтому и мне с мужем и свекровью повезло.

Виктор и Лидия Солоповы 50 лет назад полюбили друг друга и пронесли это чувство, не растеряв на сложном жизненном пути.

Родившиеся в одной деревне Георгиевке (сейчас — Березнеговатский с/с), они на самом деле могли и не повстречаться: разница в возрасте могла б и развести.

Виктор, 1948 г.р., был уже выпускником восьмилетки, когда его избранница, 1955 г.р., только пошла в первый класс. Но судьбоносное свидание всё-таки произошло в 1973-м, когда они встретились в местном новеньком клубе во время каникул на танцах, будучи третьекурсниками. Она — Усманского педучилища, он — Воронежского СХИ.

У молодого человека уже за плечами были Задонский техникум механизации и электрификации, служба в армии в Хабаровске, небольшая производственная практика, и вот уже три года Виктор изучал в институте науки, обучаясь на инженера-механика сельскохозяйственного производства. Ну и девушка его тоже хорошо училась, поэтому к концу обучения в педучилище уже стала студенткой естественно-географического факультета Воронежского пединститута. И даже на год ранее завершила обучение в сравнении с ним.

СВАДЬБА — НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ

— Учась в институте, я за это время дочку и сына ещё успела родить, — рассказывает Лидия Ивановна, педагог с 50-летним (без малого) стажем. — На Виктора в клубе тогда обратила внимание потому, что он уже взрослым казался, да и не курил к тому же.

И тут я всё-таки выражу восхищение золотой юбиляршей, которая и сейчас «сеет разумное, доброе, вечное», обучая грамоте своих несмышлёных земляков, за что они, разумеется, благодарны своему первому учителю. И в приближающееся 1 сентября вновь намерена выйти к доске перед очередными первоклашками.

Весёлую свадьбу с огромным количеством гостей Солоповы играли два дня: 8 и 9 мая 1975-го. Жаль, что фотографии красивых и нарядных молодых не сохранились.

— Не посмотрели на приметы: кто в мае женится, тот всю жизнь мается? — спрашиваю у четы.

— После свадьбы узнал про приметы, а то б отменил, конечно, — смеясь, говорит хозяин.

— А маяться много довелось за полвека? — задаю вопрос его половине и вновь слышу ответ от Виктора Семёновича.

— Я потому тогда в клубе и обратил на неё внимание, что она скромная, застенчивая девушка и симпатичная. А я более взрывной. И честно скажу, глядя на прожитые годы, семья наша столько лет продержалась благодаря Лидии. Воспитанием детей тоже занималась она не только в школе, но и дома, пока я с темна до темна на работе.

КУДА ИГОЛОЧКА…

Да и поездить за любимым ей довелось. Трудился сначала глава семейства после СХИ (1976 г.) 4,5 года главным инженером в Хворостянском отделении «Сельхозтехники», которая тогда находилась в Нижней Матрёнке. Лидия там же в школе работала в группе продлённого дня, поскольку класса для неё не было.

Потом Виктора в 1980-м рекомендуют на должность секретаря парткома в «Советскую Россию». До развала КПСС он был здесь секретарём, после (до 2008-го), пока вышел на заслуженный отдых, — главным инженером в колхозе, на других должностях трудился. (В целом его, опытного и грамотного специалиста, во многие хозяйства приглашали, но он каждый раз думал о жене: «Мне-то работу дадут, а Лида кем там будет, учителей своих в школах хватает…»).

Лидия — опять за мужем из Нижней Матрёнки — на ст. Хворостянку. Тут они построили дом, в котором до сей поры проживают.

— Наша улица Народная, наверно, самая широкая на станции, поскольку ранее на ней планировали возвести районный спорткомплекс, — рассказывают супруги, — но Хворостянский район реорганизовали, а наша местность так и осталась не узенькой в сравнении с другими. И мы всегда на своём лугу держали хозяйство: обязательно бычков, в 90-е годы даже водили корову. Детей надо было учить, помогать им. Да и сейчас водим птицу и поросят. Сидеть сложа руки страшно.

Солоповы — многодетные родители, воспитавшие дочку Маргариту и двух сыновей — Игоря и Олега. Все они проживают в Липецке. Старшая дочь — юрист по образованию, средний сын — строитель, младший — менеджер, работает в сфере торговли. Лидия Ивановна и Виктор Семёнович — бабушка и дедушка у трёх внучек и двух внуков. Один из них был участником боевых действий на СВО, недавно вернулся. Муж одной из внучек там же воюет. И уже мои собеседники имеют трёх правнучек. Самая младшенькая только недавно родилась, нет и месяца.

Виктор Семёнович и Лидия Ивановна Солоповы со станции Хворостянка, прожившие в любви и согласии полвека, – настоящий пример для своих двух сыновей и дочери.

Супругов Солоповых в правительстве области наградили медалью «За любовь и верность». Радость с ними приехала разделить небольшая часть их семейства.

МЕДАЛЬ — ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

— Чем, помимо уроков в школе, Вы увлечены? — спрашиваю у Лидии Ивановны, — у Вас такая непростая работа, надо как-то нервы успокаивать.

— Цветоводство — моя главная отдушина! На розы, кажется, можно смотреть бесконечно. Вообще, цветы у нас благоухают с ранней весны и до поздней осени. Дочка тоже этим увлечена.

Цветы – любимое дело Лидии Ивановны после школы.

— У меня любимым делом после работы всегда был уход за животными и техника, — продолжает её половина, — трактор собственный имею. Люблю землю.

— Вы полвека вместе, — вновь обращаюсь к золотым юбилярам, — в чём секрет такого долголетия?

— Чтоб 50 лет прожить, надо прощать, не хранить зло долго и не играть «в молчанки». Всякое случается, — говорит глава семейства, — у всех бывают ссоры и обиды, мы — живые люди, но нужно ответственно относиться к семье — это самое главное в жизни.

— Тут важны ещё терпение и любовь, — подытоживает Лидия Ивановна, — тогда все проблемы будут решены. Семья — это одна команда. Мы рады, что и у наших детей хорошие семьи.

Такое красивое увлечение хозяйки дома приносит радость всем.

Мы тоже за всех вас рады. Вы — достойный пример для своих детей и внуков с правнуками. Недаром чете Солоповых за многолетний семейный союз, основанный на любви и верности, в правительстве Липецкой области в нынешнем году вручили медаль, которая так и называется: «За любовь и верность».