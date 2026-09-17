Накануне Единого Дня голосования в село Ивановка с большим выездным концертом прибыла творческая группа Добринского районного Дома культуры. Местом для импровизированного концертного зала стала территория перед местным магазином.

В этом людям помог передвижной многофункциональный культурный центр, современный автоклуб. Это специализированное транспортное средство, оснащенное всем необходимым оборудованием, оно позволяет артистам выступать в самых отдаленных уголках округа. Концертная программа под названием «Я эту землю родиной зову» была составлена с вниманием к каждому зрителю. Артисты постарались подобрать репертуар так, чтобы он был близок и понятен людям всех возрастов: от молодежи до представителей старшего поколения.

В этот день своим вокальным мастерством ивановцев радовали Александр Ходыкин, Александр Григоров, Алексей Шальнев и Павел Пчельников. Каждое выступление сопровождалось громкими овациями, а душевные песни о родном крае и любви находили отклик в сердцах слушателей.

Атмосфера праздника была настолько заразительной, что многие не смогли усидеть на месте. Жители села с удовольствием подпевали знакомым мелодиям и кружились в танце под открытым небом, забыв о повседневных заботах.

Этот визит стал для ивановцев отличной возможностью зарядиться позитивом и хорошим настроением перед важным политическим событием, Единым Днем голосования.

В свою очередь, артисты из Добринки увезли с собой не только благодарные улыбки сельчан, но и солидную порцию заслуженных аплодисментов.