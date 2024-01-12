Это последние слова нашего земляка, командира танкового взвода, Героя Советского Союза Ивана Андреевича КАЛИНИНА (1921-1945 гг.), подвигу которого был посвящён телемост в Международной эстафете памяти и благодарности «Родина Подвига — Родине Героя» между Добринкой, Москвой и Дальним Востоком, где он похоронен.

ЗДЕСЬ ПРОШЁЛ КАЛИНИН

Его позывным в боях на Маньчжурском фронте было слово — «Колос». Близкое сердцу каждого деревенского парня понятие. Ваня Калинин до войны после школы бороздил местные поля на тракторе, потом трудился шофёром. Это в 30-е годы не всем ещё было дано — овладеть стальным конём, только Иван проявлял большой интерес к технике и легко выучился на тракториста, после — на шофёра.

На войне сначала был водителем медсанбата, но мечтал о танке. И настойчивый юноша всё-таки стал танкистом. Позднее, в 1945-м, способного Героя-бойца направили на учёбу в 1-е Харьковское танковое училище им. Сталина, по окончании которого Ивану Калинину присвоили звание младшего лейтенанта, он стал не только командиром экипажа Т-34, но и всего танкового взвода.

Описание подвига в наградном листе Героя.

Свою Звезду и орден Ленина Герой получил в 22 года на Украине — за мужество и героизм, удержание плацдарма при форсировании Днепра. В том бою 13 раз «тридцатьчетвёрку» Калинин бесстрашно водил в атаку, сметая все на своем пути. Подбил танк противника, 2 пушки, минометную батарею и уничтожил до 70 гитлеровцев.

О нашем славном земляке тогда писали и фронтовые газеты СССР. Вот, что сказано в одной из них: «Из вражьих танков — винегрет. /При этом разговор не длинен: /— Товарищи, раскрыт секрет, /Все ясно: здесь прошел Калинин».

ПОГИБ В КИТАЕ

Однако война с фашистской Германией для него не была последней. И 9 Мая вместе с однополчанами наш земляк встретил в Маньчжурии, в боях с милитаристской Японией. Командир танкового взвода погиб 14 августа 1945-го недалеко от китайского города Муданцзянь, где железнодорожную станцию Мадаоши японцы превратили в мощнейший укрепрайон. Бойцы противника становились камикадзе-самоубийцами, от чего советские войска несли большие потери в технике и личном составе.

Несколько дней у станции шли кровопролитные бои. Кругом — рисовые поля, болота. В одном из боёв Калинин, услышав свой позывной «Колос», отозвался: «Меч, Меч, я – Колос», принял боевой приказ. Но японские снаряды разорвались перед и сзади его танка.

Иван умело вывел машину из этой «вилки», даже уничтожил тут же японский боевой расчёт, затем решил открыть люк и оценить обстановку. И в этот трагический момент рядом взорвался снаряд. Осколок от него прилетел Ивану в грудь… А было ему всего-то 24 года.

Это кровать Героя Советского Союза, нашего земляка И.А. Калинина в воинской части в Приморском крае.

Сначала Героя похоронили там, в Китае, потом останки перенесли в парк им. Котельникова в пос. Пограничный (ранее — ст. Гродеково, в 15 км от границы с Китаем), на территории которого находится самое большое мемориальное захоронение советских солдат и офицеров, сложивших голову во время войны с Японией.

В п. Пограничный Приморского края большой мемориальный комплекс с захоронением солдат и офицеров Красной Армии, защищавших Родину. Могила нашего земляка — Героя Советского Союза И.А. Калинина — одиночное захоронение.

В п. Пограничный Приморского края большой мемориальный комплекс с захоронением солдат и офицеров Красной Армии, защищавших Родину. Могила нашего земляка — Героя Советского Союза И.А. Калинина — одиночное захоронение.

«Колос» — такое тёплое и мирное слово. Иван, в последний момент жизни произнёсший этот позывной, никогда, к сожалению, не узнает, что на его малой родине, на добринской хлеборобной земле, именно колос станет геральдическим символом Добринского района…

УРОК ПАМЯТИ И БЛАГОДАРНОСТИ

20 декабря — в день, когда Звезда Героя засияла на груди командира, механика-водителя танка Т-34 ровно 80 лет назад (1943 г.), во время боёв за Днепр, состоялся Урок памяти и благодарности. Ведущей его была Светлана Анатольевна Саяпина, ветеран Федеральной таможенной службы РФ, руководитель народной дипломатической инициативы «Муданцзянь — Пограничное — Добринка».

Инициатива движения принадлежит Александру Евгеньевичу Ужанову, директору Института социальной памяти, члену Президиума Академии военных наук России, доценту и преподавателю МГИМО, биографу М.Т. Калашникова.

— Идея этого патриотического мероприятия у меня возникла с момента организации Института социальной памяти в 2005 году, — объясняет Александр Евгеньевич, — создали мы его в противовес украинскому и варшавскому институтам национальной памяти.

Только это две противоположности. Те институты разрушают историческую память, открещиваются от всего, что сделал Советский Союз в годы Второй мировой войны в борьбе с фашизмом, крушат памятники, воздвигнутые, в том числе, их благодарными предками, наш же институт призван хранить эту память, защищать памятники и могилы воинов-освободителей повсеместно. Это — народная дипломатия!

Полковник А.Е. Ужанов много лет ведёт огромную бескорыстную общественную работу в патриотическом и духовно-нравственном направлениях. Когда-то, возглавляя департамент Россетей, решил, что электроэнергетика должна быть социально ответственной. Так возникло большое количество социальных программ, связанных с ветеранами, молодежью, военно-мемориальным наследием… Россети, вернее ОАО «Холдинг МСРСК», в то время стал стратегическим партнером масштабных инициатив Института социальной памяти: вначале Всероссийской акции «Эстафета Знамени Победы», а с 2011 г. — Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина Подвига — Родине Героя».

— Если внимательно прочитать название движения, которому уже 12 лет, то сразу станет понятно: Родина Подвига — территория, где Герой пролил свою кровь за независимость и свободу её жителей, а Родина Героя — то место, где родился и где он похоронен. И, что здесь самое главное, — подчеркивает биограф М.Т. Калашникова, поддержавший эту простую идею и даже написавший письмо В.В. Путину, — так это — дательный падеж! Это справедливо: быть благодарными земле, взрастившей Героя! Если б в послевоенное время подобная ответственность была у европейских стран перед Советским Союзом, то наверняка мы сейчас не видели такого махрового вандализма по отношению к памятникам и воинским захоронениям советских бойцов, — убеждён А.Е. Ужанов. — В данном конкретном случае мы обращались в Муданцзянь. И по-хорошему бы ещё в г. Верхнеднепровский Днепропетровской области, только в нынешней ситуации пожилые украинцы боятся публично демонстрировать нашу общую память, ну а молодежь, к сожалению, минимум в трех поколениях — это уже манкурты, не знающие своего родства. В конце ноября у меня родилась идея сделать на первом этапе побратимами китайский Муданцзянь Хэйлунцзянской провинции, поселок Пограничный Приморского края и п. Добринка Липецкой области.

По словам инициатора движения, образ двух подвигов И.А. Калинина замыкает два пространства памяти: Победу над японскими милитаристами и, конечно, Победу над фашистской Германией.

Такое пространство позволит выйти на главную Миссию — разработать нормативно-правовую базу, которая через ООН или Ассамблею Народов Мира обяжет все государства соблюдать решения Нюрнбергского трибунала. Уже разработан проект Международной Хартии, получена поддержка на слушаниях в Бресте в 2023 г. от авторитетных экспертов 10 стран. В 2024 г. участники патриотического движения намерены провести экспертную дискуссию в Польше. Несмотря ни на что!

В соответствии с рабочей гипотезой координатора Международной эстафеты, китайский Муданцзянь может стать побратимом Добринки. Для этого учащиеся получили во время Урока памяти домашнее задание — провести сравнительный анализ профилей городов/района, подсказать главам муниципалитетов точки соприкосновения в самых разных областях: сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, культуре, образовании, медицине, туризме…

ПРИВЕТ С РОДИНЫ ГЕРОЯ

В этом патриотическом мероприятии принимали участие ребята из двух школ Добринского района: лицея №1 п. Добринка и гимназии с. Ольговка. В первом лицее, в музее, находятся документы о подвиге Героя, учится его праправнучка, в гимназии обучаются его земляки, взявшие шефство над родной сестрой Ивана Андреевича — Раисой Галанцевой.

В лицее №1 п. Добринка хранят все документы, связанные с именем И.А. Калинина.

Старшеклассники лицея были внимательными участниками телемоста с Москвой и Дальним Востоком.

Кроме того, от малой родины Героя всех участников поприветствовали заместитель главы администрации района Олег Николаевич Малыхин, поблагодаривший организаторов Урока памяти, и начальник РЭС Сергей Сергеевич Григорьев, в кабинете которого хранится копия Знамени Победы, водружённого над Рейхстагом.

— Мы в своё время обучались в Добринской школе №3 (д. Заря), которая носила имя прославленного Героя Ивана Андреевича Калинина, и воспитывались на его подвиге и подвигах других наших земляков-фронтовиков, — выступила в телемосте директор лицея Татьяна Михайловна Селиванова, — будучи учащимися, с учителем истории Романовой Раисой Филипповной по крупицам собирали материал о подвиге Калинина, из писем, присланных нам его ближайшими родственниками, узнавали, «каким он парнем был». Так мы теперь воспитываем и своих учащихся.

Директор лицея Т.М. Селиванова приняла непосредственное участие в Уроке памяти и благодарности, посвящённом Герою Советского Союза И.А. Калинину.

В лицее второй год подряд работает патриотический клуб «Наследие». Т.М. Селиванова обратилась к организаторам движения с просьбой присвоить имя Героя лицею №1.

Екатерина Васильевна Скоморохова, заместитель директора лицея по воспитательной работе, также обучалась в школе №3. Помимо этого, она была наставником работы, что провела её ученица и одновременно праправнучка Героя (по линии его родной сестры Таисии) — Анастасия Костомарова. Семиклассница рассказала участникам телемоста о том, как трепетно относятся в её семье ко всему, что связано с именем Ивана Андреевича. Прежде всего, на видном месте — фото. Награды его переданы в областной музей.

Лицеистка Анастасия Костомарова, праправнучка Героя (по линии сестры Сидоровой Таисии Андреевны), со своей исследовательской работой о подвиге И.А. Калинина победила во Всероссийском конкурсе.

УЛИЦА ИМЕНИ КАЛИНИНА

Гимназисты во главе с директором Алёной Валерьевной Беляевой и педагогом-организатором Наталией Алексеевной Дроздовой тоже ведут огромную патриотическую работу. В стенах школы работает клуб «Держава», выпускники ежегодно становятся курсантами высших военных заведений.

Гимназисты постоянно встречаются с сестрой И.А. Калинина Раисой Андреевной, записали видеоролик о том, каким она помнит брата из детства. Это самый трогательный фрагмент Урока памяти: «Ваня был очень высокого роста, — рассказывает женщина. — Не забуду никогда тот момент до войны, как он нам, троим самым младшим (в семье ж восемь детей было), приехал с работы и несёт гостинец: маленькую баночку мёда и помидоры. А мы, хоть и сильно обрадовались его приезду, но всё равно спрятались на крыльце. И Ване пришлось сильно наклоняться, чтоб нам отдать помидоры. «Ну что ж вы так, — любя пожурил он нас, — я ж ваш брат». А потом в 45-м году товарищ-танкист привёз его окровавленную гимнастёрку. Как сейчас, этот эпизод стоит перед глазами: мама упала без сознания, мы жутко испугались. Ведь в 1941-м погиб папа, а уже после Дня Победы наша семья потеряла ещё и Ивана…». Сестра Героя, обращаясь к школьникам из Приморья, попросила через гимназистов прислать ей фото могилы брата.

Александр Георгиевич Кондратов, глава Тихвинской администрации, откуда родом прославленный танкист (с. Боровское), вместе с Н.А. Дроздовой проехали по тем местам, где Иван бегал босоногим мальчишкой. И эта улица в Боровском названа в честь Героя.

Когда-то и местный колхоз был имени Калинина. Дом, где он родился, не сохранился. Зато в видеосюжете участвуют земляки, которые хорошо знают о подвиге И.А. Калинина, чтут его память… Наталия Алексеевна, в свою очередь, обратилась с просьбой присвоить имя Героя кадетскому классу гимназии.

НАВЕЧНО В СПИСКАХ ЧАСТИ

То, что делается на добринской земле, как мы храним память о наших отцах, дедах и прадедах, проливавших кровь ради защиты Родины, мы хорошо знаем, в том числе со страниц районной газеты. Было интересно во время телемоста узнать, как в этом направлении работают коллеги наших педагогов на Дальнем Востоке. И из посёлка Воинской славы Пограничный Приморского края девятиклассники вместе с учителем Василисой Викторовной Заболоцкой провели экскурсию по тем далёким от нас местам, показали парк имени Котельникова, где захоронен Герой Советского Союза И.А. Калинин. На его могиле — памятник.

Очень эмоциональным было выступление из Черниговского района Приморского края сержанта-контрактника Дениса Убиенного, представителя части-60 отдельной мотострелковой бригады, где в танковом батальоне служил после Победы над Германией Герой и куда навечно зачислен в личный состав.

Участник телемоста Денис Убиенный служит в той части, в списки которой навечно зачислен И.А. Калинин. Он рассказал школьникам об именной кровати нашего земляка, всегда аккуратно заправленной.

Денис сам не понаслышке знает о войне, он недавно вернулся с фронта СВО, на его груди — боевые награды.

— Каждое утро у нас начинается со слов: «Герой Советского Союза Иван Андреевич Калинин пал смертью храбрых». И лишь потом — бригадное построение. Его именная кровать красиво заправлена, над ней — портрет и описание подвига Героя, у бюста — живые цветы…

Просторы Тихого океана бороздит рыболовецкий траулер-морозильщик «Иван Калинин», спущенный на воду в 1988 г. Это огромная Русская рыбопромышленная компания. Он приписан к Советской Гавани. В момент телемоста с Приморским краем корабль не выходил на связь, поскольку экипаж находился на задании в море возле островов Японии.

Итог Уроку памяти подвёл А.Е. Ужанов. Он выразил особую благодарность ещё одному участнику телемоста — Юрию Ивановичу Жукову, председателю Координационного совета ветеранов распределительного электросетевого комплекса (ПАО «Россети»), с его участием начинались все патриотические движения и рождались первые побратимства, он хорошо знает место, где похоронен Иван Калинин, поскольку, будучи сыном офицера местного пограничного отряда, учился в 5-6-х классах в Гродеково.

Следует заметить, что на экране телемоста в самом начале были размещены гербы Добринского района, Пограничного, Верхнеднепровска, где совершил Калинин свой подвиг, и Муданцзяня.

Гербы Мудандзяня, Верхнепетровска, Пограничного и Добринского района выполнены в одной тональности, особенно это видно на двух последних.

Все обратили внимание на то, что геральдические символы выполнены в одной цветовой гамме, а уж добринский и у пограничников «выписаны» абсолютно одними красками: красно-зелёными и бело-золотыми.

— Мы уверены, — подчеркнул Александр Евгеньевич, — что в нынешних условиях геополитического соперничества только народная дипломатия способна привести к логичному результату — принятию Международной Хартии, а также формированию Поезда-мемориала к 80-летию Великой Победы, который отправится (предположительно) от казахстанской железнодорожной станции Матай, где в январе 1942 года вдохновитель Эстафеты (М.Т. Калашников) сконструировал свой первый пистолет-пулемет, через Астану, Казань, Москву, Минск и Брест, через Варшаву и Познань до Берлина. А в вагонах этого поезда, в том числе, будут добровольцы и мэры побратавшихся городов и посёлков Муданцзянь, Пограничное, Верхнеднепровский и Добринка.

Они обязательно услышат голос народного выбора. И тогда ни у кого в этом мире не поднимется рука на наше национальное и мировое достояние: это память о десятках миллионов жертв, остановивших врагов рода человеческого. Сейчас наш долг — вновь быть едиными и мотивированными такой спасительной идеологией.