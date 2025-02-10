Активистка и соцработница Людмила ИСКАНДАРОВА из Дурово искренне говорит о своей женской доле, различных по воле судьбы непростых работах и размышляет о том, как найти семейное счастье.

— Людмила Алексеевна очень активная жительница нашего села, — так отзывается о нашей героине глава местной администрации Любовь Игоревна Жданова, — она депутат сельского и районного Совета депутатов, принимает участие в спортивных мероприятиях — Спартакиаде трудящихся, а также в праздниках, организуемых отделом культуры, например, «Поёт гармонь над Битюгом». Жители её уважают, а подопечные искренне любят. Это они сами говорят о Людмиле.

Захотелось поближе познакомиться с ней. И тут же обратила внимание на фамилию: всё-таки экзотическая для наших мест. Подумала: откуда-то переехала с семьёй после развала Союза. Оказывается, это муж с родителями в наш край прибыл из Туркмении. Православные люди, они перебрались сюда поближе к своим тамбовским родственникам.

— Я местная, — рассказывает Людмила Алексеевна о себе, — тут в школе училась, потом на швею в училище. Только на фабрике работать не довелось. Шила ранее лишь для себя и семьи, поскольку замуж вышла и стала трудиться дояркой в колхозе Чапаева, но это меня не тяготило: сельская жительница и работы никакой не боюсь. Моя мама свинаркой всю жизнь трудилась, я ходила ей помогать с детства. У мужа мы жили со свёкром, так как свекровь рано умерла. Жизнь с ним не сложилась. И я с маленькой дочкой Ириной вновь вернулась домой.

Приехав обратно в Дурово в 1999-м, Людмила и тут продолжила доить коров до 2007-го, пока не развалился колхоз. 14 лет отдала этому тяжёлому труду. Там же, на ферме, сначала познакомилась со второй свекровью Розой Каримовной, о которой отзывается очень тепло, уж потом встретилась с её сыном Русланом Владимировичем. Хотя, конечно, такая последовательность очень условна. В Дурово жители давно знали, что к ним прибыли переселенцы из Азии, и перезнакомились при встречах. В селе по-другому и не бывает.

На улице бесснежно. И Людмила Искандарова спешит к своим подопечным сегодня на велосипеде.

— Свекровь со свёкром очень мудрые люди, — продолжает Людмила. — Она мне всегда совет хороший даст. Ещё я, наверное, первая здесь научилась готовить восточные блюда. Именно Роза Каримовна показала, как надо правильно делать по их кулинарным методам. Мы тут, честно говоря, ранее ведь не знали ни про манты, ни про чебуреки. Плов тоже особенно вкусный по их рецепту получается. С мужем, слава Богу, живём в ладу. Работу выполняем вместе, на себя и свои силы рассчитываем. У нас уже общая взрослая дочка Екатерина. Супруг у меня молодец, всё своими руками по дому делает. Трудится, правда, с темна до темна в ООО «Добрыня» механизатором, особенно в сезон. Ранее хозяйство огромное держали: лошадь с коровами и быками, свиней с различной птицей. Сейчас поголовье сократили, а лошадь у нас украли, так и не нашли, кто вор. Руслан очень расстроился из-за этого. Она любимицей нашей семейной была. Поскольку муж рано утром в поле уезжал, то всё на мне с девчонками лежало. Ну мы работы не боимся.

И эти слова о работе несколько раз Людмила Алексеевна утвердительно произнесла за время нашего короткого разговора. И никто не оспорил их. Да и не за чем. И так всем понятно, что человек — трудяга.

— Своих подопечных тоже очень уважаю, — признаётся женщина. — Многие давно стали, как близкие родственники. Сначала их шесть человек у меня было, теперь намного больше — 13. Тоже посоветуют что-то нужное в жизни. Их дети далеко, вот со мною делятся самым сокровенным. Я это очень ценю и люблю свою работу, мне нравится людям помогать.

После нашего разговора Людмила Алексеевна заспешила к своим обслуживаемым на велосипеде, а так, чтобы быть ещё скорее, водит автомобиль. Время пребывания в пути сокращается тогда в разы, зато его больше остаётся на душевные разговоры с пожилыми людьми. За свой труд соцработница Л.А. Искандарова имеет много почётных грамот.

Супруги Людмила и Руслан Искандаровы более 20 лет вместе.

В том числе, её чествовали в районной администрации в минувший День матери. Людмила Алексеевна очень гордится своими дочками. Старшая Ирина проживает в Липецке, трудится поваром. Младшая Екатерина окончила юридический факультет машиностроительного колледжа, сейчас обучается на 2-м курсе в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХ и ГС), одновременно, чтобы не быть обузой для родителей, подрабатывает продавцом-консультантом. У бабушки Люды есть и 10-летний внук Степан от первой дочки. По праздникам все любят собираться в родительском доме за большим столом.

— Я дочкам, конечно, замужней, прежде всего, искренне советую дома с мужем все проблемы обговаривать, а не замалчивать. От этого ведь вопрос не разрешится, а, наоборот, так и останется на прежнем месте. У себя я обязательно прислушиваюсь к мнению супруга — главы семейства. Не спорю с ним по пустякам.