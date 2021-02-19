Объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury продолжает падать, рассказывает Автостат.

Этот тренд наметился еще осенью прошлого года. Если в октябре рынок люксовых автомобилей в России показал падение на 6%, то в ноябре снизился уже на 28%, а в декабре – на 39%.

Первый месяц 2021 года еще больше усугубил ситуацию. В январе рынок продемонстрировал падение в 70% – россияне приобрели всего 20 новых роскошных автомобилей.

Среди купленных машин не было ни Aston Martin, ни Lamborghini, ни Maserati, ни Ferrari. Жители нашей страны купили:

11 экземпляров Mercedes-Benz Maybach S-Class,

5 – Bentley

4 – Rolls-Royce.

14 из 20 таких машин укатили в Москву (8 шт.), Санкт-Петербург и Подмосковье (по 3 шт.).

В нестоличные регионы отправилось только 6 люксоввых автомобилей: 2 – в Краснодарский край, по одному – в Приморский край, Пензенскую, Кемеровскую и Липецкую области.