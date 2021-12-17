Еще один сорт яблок будут выращивать по органическим стандартам в Липецкой области, сообщает региональное управление сельского хозяйства. Компания «Агроном-Сад» получила сертификат соответствия на сорт яблок «Либерти». В 2020 году соответствие органическим стандартам производства уже подтвердили для сорта «Имрус». ООО «Агроном-сад», расположенное в Лебедянском районе, – первая компания в России, которая получила сертификат и имеет право называть свои яблоки органическими. Урожай такой продукции в «Агроном-сад» в этом году составил более 200 тонн.

«Выращенные на липецкой земле яблоки пользуются огромным спросом во всех уголках России, потому что отличаются высоким качеством. Садоводство – один из приоритетов областной программы импортозамещения», – отметил глава региона Игорь Артамонов.

В настоящее время производство органических яблок в компании организовано на площади 41 га. Технология производства органического яблока предусматривает параллельное производство: начиная с этапа закладки сада участки под органическое производство и под традиционный сад разграничиваются, между ними предусматривается «буферная зона». Техника, рабочий инструмент, контейнеры для сбора, упаковка, используемые в производстве, предусмотрены только для органического яблока, но при этом отдельное хранилище не требуется. Сейчас объемы хранилищ яблок ООО «Агроном-сад» позволяют вмещать весь урожай.

В компании планируют и дальше расширять органическое производство из-за его популярности в мире и большого потенциала развития в России. В «Агроном-сад» активно изучают и другие перспективные сорта, с которыми планируют работать в ближайшие годы.

Сегмент органического производства является одним из самых быстрорастущих и привлекательных в мире. За последние 20 лет его объем вырос более чем в 7 раз. Развитие органического сельского хозяйства имеет большое значение не только для повышения качества продукции, но и для снижения негативного влияния на климат, а также более эффективного использования энергоресурсов.

В Липецкой области на данный момент сертификацию на соответствие требованиям российского законодательства по органическому производству, помимо ООО «Агроном-сад», также прошло АО «ПРОГРЕСС».