Общество

Якова награждали в Соборной палате

26 минут назад

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Учащийся 10-го класса школы №2 п. Добринка Яков Годовиков был приглашён в самый центр Москвы, в Соборную палату, где состоялось торжественное закрытие олимпиад Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, точнее, 16-й Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры».

На торжественном закрытии 170 участников получили награды, в том числе Яков, который до того в столице стал серебряным призёром Всероссийской олимпиады по православию. В этом учебном году в ней приняли участие ребята из 73 регионов России и зарубежья. Поздравляем земляка!

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