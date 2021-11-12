Концерт японского трубача состоялся в областном центре культуры, народного творчеств и кино. Седзо Цумори вышел на сцену вместе с Липецким государственным духовым оркестром. С первых нот «Концерта для трубы с оркестром» М. Арутюняна первый трубач Токийского камерного оркестра завладел вниманием зрителей. Оркестровку этого произведения написали художественный руководитель Липецкого государственного духового оркестра Василий Самарин и дирижер оркестра Никита Трубицин.

«Венецианский карнавал» Ж. Б. Арбана запомнился всем невероятным соло, которое исполнил японский музыкант. Эти вариации раньше исполняли на аккордеоне, баяне, домре, балалайке, скрипке. Впервые липчане услышали интерпретацию одного из самых технически сложных произведений в исполнении Седзо Цумори на трубе.

Оркестр исполнил «Маленький чардаш», «Парад трубачей», увертюру к кинофильму «Дети капитана Гранта». Седзе Цумори — выпускник Токийского университета искусств. Важным событием для его карьеры стало выступление в концерте для молодых музыкантов, который ежегодно проводит фирма Yаmaha. В 2015 году Сёдзё Цумори прошёл прослушивание в Токийский филармонический оркестр и имеет почётное звание первого трубача этого коллектива.

«Музыка как никакое другое искусство объединяет нас для общих дел, для радостей, для укрепления духа, способного противостоять любым невзгодам. Люди разных национальностей легко понимают музыкальный язык, который передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несёт идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает глава региона Игорь Артамонов.