Уличные художники завершили работу над граффити на стене дома на улице Космонавтов, 5/2. Необычное решение было применено в рамках капитального ремонта фасада, проходящего здесь в этом году. В качестве эскиза использован рисунок участника детского конкурса.

Проекты липецких граффити получили поддержку Минстроя России. «Радует, что дома липчан и дворовые территории благоустраиваются, и наши города хорошеют, становятся уютнее», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Новая композиция представляет собой пчелу, которая летает над ромашкой. Рисунок прислала на ежегодный детский конкурс Фонда капитального ремонта Липецкой области в прошлом году 11-летняя липчанка Милана Ролдугина. Победительницей в своей категории девочка не стала, но получила приз зрительских симпатий.

Цветовая гамма мурала – это красочное выразительное изображение, нанесенное на вертикальную поверхность глухих стен жилых домов, коммерческих объектов или заборов – сочетается с фасадом дома. Липчане уже успели оценить яркие, насыщенные тона обновленной многоэтажки и охотно делятся фото граффити в социальных сетях.

Как сообщили в областном ФКР, рисунок нанесли липецкие уличные художники Николай Рысляев и Никита Старцев. Подобный опыт стал самым крупным в их карьере. С полотном для творчества размером с девятиэтажный дом молодым людям приходится иметь дело впервые. На работу ушло полторы недели.

«Для меня интересен сам масштаб, «холст» для творчества нам достался очень большой. Мы работали с помощью краскопульта, баллончиков, валиков, кисточек. Краски очень долговечные, при любой погоде – в снег, дождь все это будет держаться хорошо. Приятно, что смогли сделать такой подарок нашему городу», – сказал Николай Рысляев.

Летний сюжет – это уже четвертый мурал, появившийся в рамках капитального ремонта в Липецке. Первым граффити стало изображение дерева на фасаде дома на улице Малые Ключи, еще на проспекте Победы изобразили портрет Михаила Водопьянова, а на многоэтажном доме на улице Яна Берзина – композицию ко Дню Победы.

«Конкурс детского рисунка мы планируем проводить и в этом году. Одна из номинаций будет посвящена сюжетам для граффити. Композицию для уличного творчества необходимо будет вписать в дом. Ждем свежих, интересных идей от юных жителей региона», – прокомментировала генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.