Опытные педагоги и методисты Липецкого областного центра дополнительного образования «ЭкоМир» познакомили участников смены в детском лагере «Прометей» с актуальными и перспективными профессиями в сфере экологии. Возрождаемый в Липецкой области «Прометей» – самый крупный в Центральном федеральном округе. Это центр со своей богатой историей и традициями. Автором педагогической системы, применяемой в лагере, считается Сталь Шмаков – советский учёный, доктор педагогических наук, уроженец Липецкой области. Сталь Анатольевич внедрил собственную методику воспитательной работы, основанную на принципах сотрудничества и сотворчества. Сейчас в лагере работают наставники, которые продолжают его дело.

«Лагерь «Прометей» обретает вторую жизнь. Сегодня мы делаем всё, чтобы он стал ещё лучше, был современным и уютным. Конечно, впереди ещё много работы по восстановлению. На это потребуется время. Главное, что лагерь снова живёт, здесь звучит детский смех, а остальное мы обязательно сделаем», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, на ярмарке экопрофессий юные липчане смогли окунуться в атмосферу естественнонаучных знаний и овладеть начальными навыками понравившейся профессии. На различных площадках дети узнали о работе лесовода и охотоведа, самостоятельно разработали состав культуральной жидкости для выращивания растений на гидропонной установке и даже продегустировали различную микрозелень.

Также школьники познакомились с экологической вторичной переработкой материалов. Также они проявили свои творческие способности в художественном оформлении территории с помощью растений, садовых аксессуаров и частей природного ландшафта. Профессия эко-геолога также оказалась интересной и позволила ребятам подержать в руках интересные породы камней.