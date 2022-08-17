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Администрация Добринского муниципального района проводит универсальную разовую ярмарку в четверг, 25 августа, в пос. Добринка на ул. Октябрьской.

Время работы ярмарки с 8.00 до 14.00 часов.

В ярмарке примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации района и области.

В ассортименте будут представлены мясопродукты, молочная, бакалейная продукция, овощи, фрукты и другое.

Заявки и заключения договоров для участия в универсальных ярмарках принимаются по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1, каб. 509 и телефонам: 8 (4742) 27-01-46, 27-01-43, 8-904-684-30-52, 8 (47462) 2-15-84; 2-15-46.