Сегодня в Добринке проходит универсальная разовая ярмарка. В ней принимают участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельхозтоваропроизводители, а также заготовительные организации нашего района и области.

С самого утра идет бойкая торговля зерном. Люди активно приобретают для домашней живности ячмень и пшеницу нового урожая. Пользуются спросом торговые точки с молочной продукцией и мысом. Есть спрос и на сезонные овощи и фрукты, мед. Представлен большой ассортимент промышленных товаров.

Палатки расположились сразу на двух улицах: Ленинской и Октябрьской. На ярмарке можно приобрести сладости, рыбу, сахар, выпечку и другие продукты. Цены вполне приемлемые, а качество представленных товаров очень высокое.