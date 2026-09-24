Ярмарка учебных мест ждёт липецких старшеклассников

Старшеклассники Липецкой области узнают, куда поступать, на ярмарке учебных мест. Она пройдет 26 сентября в Центре молодёжной карьеры (ул. Студенческий городок, 24) с 10:00 до 13:00.

Цель ярмарки — помочь старшеклассникам определиться с выбором учебного заведения и направления подготовки. На одной площадке будут представлены колледжи, техникумы и вузы Липецкой области. Посетители смогут напрямую пообщаться с представителями приёмных комиссий и студентами, узнать о правилах поступления и задать интересующие вопросы. В программе мероприятия: презентации ведущих учебных заведений региона; профориентационное тестирование и консультации экспертов; интерактивные площадки и мастер-классы от партнёров.

Участие в ярмарке бесплатное. Для посещения необходима предварительная регистрация по ссылке: forms.yandex.ru/u/67cfcaba.

Организаторы отмечают, что мероприятие поможет школьникам и их родителям получить полную информацию о вариантах продолжения образования и сделать осознанный выбор будущей профессии.

«Для нас главное — услышать желания ребят, помочь раскрыть их возможности. А знание трендов рынка труда — это лишь инструмент, который позволяет сделать осознанный выбор и не разочароваться в профессии», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.