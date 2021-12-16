В Плавице сегодня провели областную универсальную разовую ярмарку. Семьдесят торговых мест заняли предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации района и области.

Посетители ярмарки приобретали мясо, зерно для скота по ценам ниже рыночных, картофель, яблоки, овощи, живую прудовую рыбу, колбасу и мясные деликатесы, сыры, кондитерские изделия, конфеты. Все – по доступным ценам.

Такое указание получили от главы Добринского муниципального района Романа Ченцова соответствующие службы, отвечающие за организацию областных и районных ярмарок.

Начало торговли запланировали на семь утра. Однако задолго до этого часа первые покупатели стали собираться возле автомашин, под завязку заполненных зерном. Если говорить о ценах на провиант для скотины, которая содержится в личных подсобных хозяйствах, то они оказались весьма демократичными. За одну тонну фуража селяне просили в этот день от восьми до десяти тысяч рублей, что значительно ниже рыночной цены.

Мешки с приобретенным зерном, кукурузой, ячменем и пшеницей, люди увозили домой. Все было доступно любому кошельку. Итог ярмарки: довольны остались и покупатели, и продавцы.

Добавим, что уже 24 декабря, в пятницу, предновогодняя ярмарка состоится в Добринке.