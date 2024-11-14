Ярмарка вакансий для медицинских работников из частных клиник и нетрудоустроенных пройдет 19 ноября в большом зале управлении здравоохранения Липецкой области (Липецк, улица Зегеля, 6), Начало в 10:00. Врачи, медсестры, медбратья, фельдшеры и другие специалисты в области медицины узнают всё о зарплатах и мерах поддержки, в том числе как получить 1,5 млн рублей при переходе из частной клиники в государственную. Также им представят вакансии, которые есть в поликлиниках и больницах региона.

Ярмарка начнется с презентации медицинских организаций, которую проведут их руководители. Они расскажут о специфике работы, о наиболее востребованных на рынке труда специалистах и о возможном карьерном росте в их учреждениях. Далее работодатели ответят на интересующие вопросы. Для участия в ярмарке необходимо заполнить форму регистрации.

«Каждый год мы вкладываем большие средства в ремонт стационаров и поликлиник, обновляем медучреждения на селе. Но наравне с улучшением материально-технической базы нужно решать вопросы с кадрами. Медики очень востребованы в регионе. Чтобы молодые липчане становились врачами или специалистами среднего звена, чтобы к нам трудоустраивались иногородние медики, мы вводим различные меры поддержки, в том числе выплачиваем хорошие подъемные», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.