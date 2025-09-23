Ярмарка вакансий для участников СВО и их семей прошла в Липецке

Как Липецкая область помогает участникам и ветеранам спецоперации найти работу и вернуться к полноценной мирной жизни оценили участники заседания Попечительского совета Фонда «Защитники Отечества» во главе с полномочным представителем Президента России в ЦФО Игорем Щёголевым и руководителем Росфинмониторинга и председателем Попечительского совета Фонда Юрием Чиханчиным. Вместе с губернатором региона Игорем Артамоновым члены совета посетили Центр молодёжной карьеры, где прошла шестая ярмарка вакансий для ветеранов СВО и их семей.

Мероприятие состоялось при участии около 30 ведущих работодателей региона, включая резидентов ОЭЗ «Липецк» и крупные агропромышленные холдинги.

«Для нас принципиально важно, чтобы бизнес активно участвовал в трудоустройстве защитников Отечества, – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Участники СВО обладают уникальными качествами: высокой ответственностью, дисциплиной и умением принимать решения в экстремальных ситуациях. Эти навыки бесценны для любой современной организации».

Ярмарка вакансий стала частью комплексной системы поддержки ветеранов, выстроенной в регионе. Помимо трудоустройства, участникам и их семьям доступны программы переобучения, психологическое сопровождение и помощь в открытии собственного бизнеса через механизмы государственной поддержки. На мероприятии работали консультанты учебных заведений, представившие программы профессиональной переподготовки.