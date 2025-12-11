Ярмарка вакансий для ветеранов СВО прошла в областном центре

Специализированная ярмарка вакансий для участников специальной военной операции и членов их семей, организованная Кадровым центром «Работа России» Липецкой области, прошла в Центре молодёжной карьеры. В ней приняли участие 20 ведущих работодателей, представляющих промышленность региона, агропромышленный комплекс, силовые структуры, ресурсоснабжающие и транспортные организации, а также учреждения здравоохранения.

«Участники СВО обладают уникальными качествами: высокой ответственностью, дисциплиной и умением принимать решения в экстремальных ситуациях. Эти навыки бесценны для любой современной организации», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Специалисты центра занятости проконсультировали 78 участников СВО и членов их семей, 47 соискателей заполнили анкеты для дальнейшего содействия в трудоустройстве, а 31 человек успешно прошёл собеседования и продолжит общение с работодателями.

Кроме подбора вакансий с зарплатой от 50 до 115 тысяч рублей, участники ярмарки смогли пройти тестирование на профессиональную направленность и нейропрофтестирование, получить психологическую поддержку, а также принять участие в тренингах по плетению маскировочных сетей и приготовлению новогодних подарков, которые будут отправлены в качестве гуманитарной помощи.