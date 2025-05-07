Ярмарка вакансий для женщин Липецкой области собрала почти 300 участниц

Специализированная ярмарка вакансий для женщин, ищущих работу с высоким уровнем оплаты труда, состоялась 6 мая в центре «Работа России» в Липецке на площади Победы, 6А. За два часа свои вопросы задали 278 женщин, из которых 59 заполнили анкеты для дальнейшего трудоустройства. Уже назначено 24 собеседования с потенциальными работодателями.

Были представлены позиции различного уровня: от рабочих специальностей (пекари, операторы цехов, водители погрузчиков) до управленческих и инженерных должностей (менеджеры, технологи, инженеры-конструкторы). Среди самых популярных компаний, заинтересовавших участниц, были ООО «Овощи Черноземья» и ЗАО «Завод минеральных вод». Эти предприятия предложили широкую линейку вакансий с достойными условиями труда.

«Ярмарки высоких зарплат в Липецкой области проводятся в рамках национального проекта «Кадры». Они являются эффективной площадкой для взаимодействия работодателей и соискателей и дают реальные возможности для карьерного роста», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.