Специализированная ярмарка вакансий для женщин пройдет в Липецке 5 февраля с 10:00 до 12:00 по адресу: пл. Победы, 6а. Участницам предложат более 150 вакансий от 17 работодателей региона. Среди предлагаемых – вакансии пекаря, инженера-конструктора, оператора цеха, водителя погрузчика, менеджера, технолога и другие. Работодатели готовы предложить зарлаты от 50 до 110 тыс. рублей.

В 2024 году состоялось семь ярмарок вакансий для женщин, их посетили почти 1000 соискательниц. «Ярмарки вакансий нового формата – возможность иначе взглянуть на те возможности, которые сейчас открыты каждому. Посетить их будет полезно не только тем, кто озадачен поиском работы, но и тем, у кого это в перспективе или даже только в мечтах», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.