Ярмарка вакансий пройдет в Добринке

В июне в Липецкой области состоится Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Около 120 предприятий региона представят свыше десяти тысяч вакансий с заработной платой от 50 до 250 тысяч рублей.

Участников ждут экспресс-тренинги, где специалисты расскажут, как правильно составить резюме и успешно пройти собеседование. Гости смогут получить помощь в открытии своего дела или пройти переобучение.

Посетителям расскажут о востребованных специальностях, подберут образовательные программы и помогут оформить заявку на обучение с возможной финансовой поддержкой от государства. Федеральный этап Всероссийской ярмарки вакансий — это часть нацпроекта «Кадры». Главная его задача — подготовить качественных специалистов для рынка труда. По итогам прошлого года такой формат помог найти работу почти двум тысячам человек.

В Добринском Центре занятости ярмарка вакансий будет работать 27 июня, с 10.00 часов.

«Мы успешно завершили модернизацию службы занятости. Это было полное переформатирование как рабочего пространства, так и подходов к работе. Карьерные консультанты помогают с профориентацией, переобучением, составлением резюме. Ярмарки вакансий проводятся регулярно и там предлагаются в основном вакансии с высокими зарплатами», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.