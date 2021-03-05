Областное казенное учреждение «Агентство содействия развитию торговой деятельности» проводит универсальные ярмарки на территории Липецкой области:

13.03.2021- Становлянский район, с. Становое, ул. Горького, ул. Советская

13.03.2021 – Усманский район, г. Усмань, (по ул. К.Маркса от пересечения с ул. Котова до пересечения с ул. Басова)

20.03.2021- Добринский район, ж.д.ст. Плавица, ул. Строителей

26.03.2021 – Измалковский район, с. Чернава, ул. Первомайская, д. 197

28.03.2021- Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Лесная, площадь МКУ «Поселенческий центр культуры и досуга»

Время работы ярмарок с 08.00 до 14.00 часов.

В ярмарках примут участие сельхозтоваропроизводители, предприятия малого бизнеса, кооперативы региона. В ассортименте будут представлены мясо говядины, свинины, птицы, сало, копчености, рыбная и молочная продукция, овощи и фрукты.